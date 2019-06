Dan 'the man' Marstrand blev folkeeje i 1999, da han vandt den anden udgave af 'Robinson Ekspeditionen' på TV3.

I dag lever den nu 71-årige tidligere realitydeltager alene på Præstø, og så har han fået et noget særligt job.

Dan Marstrand har nemlig fået et sommerjob i Knuthenborg Safaripark i det, der hedder safariservice.

»Ja, det er Dan-ser med ulve,« griner Dan Marstrand, da han tager telefonen.

Han fortæller, at hans arbejdsdag blandt andet består af at holde øje med gæsterne, når de eksempelvis kører ind til ulvene eller ind til parkens tigre.

»Så passer vi også på kamelerne. Generelt er det vilde dyr, vi har med at gøre, så folk skal også have at vide, at de ikke skal komme så tæt på,« fortæller Dan Marstrand, der også i ny og næ kører parkens abebus.

For 10 år siden gik han på pension efter at have arbejdet med udsatte unge, og siden da har han boet alene i en skov på Fyn.

»Nu havde jeg gemt mig i 10 år og følte, at hvis jeg skal noget, skal jeg ud af den skov, så jeg kan få nogle impulser for ikke at gå helt til. Når man nu er 71, er det godt at have noget at lave,« siger Dan Marstrand.

Dan Marstrand, som vi husker ham fra Robinson. Foto: TV3

Han startede sit job den 1. maj og lægger ikke skjul på, at han er mere end begejstret for sin nye stilling.

»At være på savannen i Knuthenborg, det er verdens bedste sommerjob. Nu er jeg 71, og på et eller andet tidspunkt når jeg den sidste udløbsdato, og er der noget bedre sted at synke ned end i savannen på Knuthenborg?« spørger den 71-årige retorisk og tilføjer:

»Du kan ikke være andet end glad! Det er jo vilde dyr.«

Selv om Dan Marstrand har skiftet stranden ud med savannen, så kan han stadig ikke undgå at blive genkendt i sin Knuthenborg-uniform.

Dan Marstrand foran sin arbejdsbil.

Faktisk sker det nærmest hele tiden.

»Man tror, det er løgn, men hver fjerde eller femte kommer hen og vil have et billede eller en selfie. Det er helt vildt, for det er jo 20 år, siden jeg var med i 'Robinson'. Det er jo vanvittigt.«

»Det overraskede mig, det må jeg sige,« siger Dan Marstrand.

Han har selv svært ved at forstå, at så mange mennesker vil tale med ham.

Dan Marstrands personalekort i Knuthenborg Safaripark.

»Jeg har været gemt, og jeg har ikke været så meget fremme, så jeg kan ikke forstå, det er så voldsomt. Det er nærmest, som om det kører på tv nu, og folk fortæller, at de husker, hvordan jeg stod på planken,« siger Dan Marstrand med henvisning til finaledisciplinen i 'Robinson Ekspeditionen'.

Den 71-årige fortæller, at mange også kalder ham 'Dan the man' og synes, at det er helt perfekt, hvordan han nu er havnet i Knuthenborg.

Mange kommer forbi, og forleden tog også direktør og Hummel-ejer Christian Stadil en selfie med den 71-årige tidligere 'Robinson'-vinder, som han delte på Instagram.

Selv om han mest er vant til at være alene, så gør opmærksomheden ham ikke så meget.

Selv om han mest er vant til at være alene, så gør opmærksomheden ham ikke så meget.

»I 10 år så jeg ikke mennesker, men hele mit liv har jeg boet sådan. I skove og har gemt mig. Jeg er ikke til store folkemængder, jeg er lidt af en særling,« siger Dan Marstrand og tilføjer:

»Men det her er okay, for det er hurtig kontakt. Folk skal bare have et billede, og så er det videre,« siger han.

Dan Marstrand har kun sit job over sommeren, men han håber bestemt at vende tilbage næste sæson.

»Jeg gør det nok, indtil jeg falder om på savannen,« griner han.