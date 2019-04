Realitydeltagerne har haft kræft helt tæt inde på livet.

Rasmus Billing Birnbaum har kastet sig over et nyt indsamlingsprojekt, efter han sidste år gennemførte en stor indsamling af blandt andet fodboldudstyr til afrikanske børn.

Den tidligere ‘Singleliv’-deltager afholder den 5. april Støtteshow 2019 på Rosie McGee`s i København, hvor hele den danske realitybranche er inviteret til en stor fest, og denne gang samler han ind til Knæk Cancer.

Numse-Rasmus har i den forbindelse fået støtte fra en stor del af den danske realityverden, hvor en række realitydeltagere har meldt sig som protektorer for projektet.

En af dem er ‘Robinson Ekspeditionen’-deltageren Johan Müller, der som så mange andre desværre selv haft sygdommen helt tæt på sig.

»Kræft er en frygtelig sygdom. Den rammer ikke bare personen, der bliver diagnosticeret, men alle omkring. Det er en sygdom, der både dræber dine organer, krop og det menneske, man var. Jeg mistede min bedste ven til kræft. Han var ikke engang fyldt 35,« siger han og fortsætter:

»Det er en ubarmhjertig og barbarisk sygdom. Kan jeg være med til at bidrage til kampen, så vil svaret altid være ja. Jeg håber, vi kan få indsamlet en masse penge, der kan gå til forskning mod en kur, til de pårørende, der skal frem og tilbage hver dag mellem hospital og hjem, og hvad denne sygdom ellers har af konsekvenser.«

Mor og søster blev ramt

Yasser El-Ahmad, der medvirkede i den seneste udgave af ‘Robinson Ekspeditionen’ har også takket ja til invitationen om at blive protektor.

»Det er ikke første gang, jeg støtter op om Knæk Cancer eller lignende. Sidste år var jeg både med til at støtte op om Knæk Cancer og alzheimers.

»Først og fremmest mener jeg, at det er vigtigt, vi alle viser solidaritet og står sammen mod sygdomme, der markant ændrer folks tilværelse,« siger han og fortsætter:

»Dernæst har jeg selv haft sygdommen tæt inde ved livet, idet min mor og søster begge har været ramt af kræft. Derfor ved jeg, hvilket pres det sætter familien under, og jeg vil personligt bidrage med alt, jeg kan, for forhåbentlig at kunne gøre en forskel.«

Loco Haidariano, der medvirkede i fra den seneste udgave af ‘Robinson Ekspeditionen’, har takket ja til at være protektor for støtteshowet.

»Min grund er, at jeg har haft familiemedlemmer, som har været ramt af det og stadig er ramt af det. Så vi skal have den lortesygdom ud af verden,« slår han fast.

Hvis du ønsker at være en del af Støtteshow 2019 kan du læse mere om det her, og hvis du bare ønsker at støtte projektet og donere penge direkte til Knæk Cancer, kan det gøres her.

I videoen herunder kan du se, da Yasser fik en nedsmeltning i ‘Robinson Ekspeditionen’, da han følte sig snydt.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk