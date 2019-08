Den 29-årige deltager i årets 'Robinson Ekspedition' Mercedes-Julie Kryger Nordvi er torsdag blevet frakendt sit kørekort i Københavns Byret.

Hun måtte samtidig betale 9.000 kroner i bøde.

Nordvi mister kørekortet i tre et halvt år, og det sker på baggrund af sprit- og narkokørsel, skriver Se & Hør.

Ifølge ugebladet blev kvinden stoppet af politiet natten til 25. november 2017 på H. C. Andersens Boulevard foran Tivoli i en Volkswagen Polo. Hun gennemgik efterfølgende en blodprøve, der afsporede spor af kokain og en alkoholpromille på 1,20.

Mercedes-Julie måtte aflevere kørekortet efter sin dom. (PR-foto/TV3) Vis mere Mercedes-Julie måtte aflevere kørekortet efter sin dom. (PR-foto/TV3)

Da Mercedes-Julie Kryger Nordvi meldte sig som deltager til 'Robinson Ekspeditionen' og blev udvalgt som en af årets 22 deltagere, undlod hun at fortælle produktionsselskabet om sin verserende sag.

Det oplyser Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark, i en mail til B.T.

'Vi var desværre ikke bekendt med denne sag, hvilket er yderst problematisk og beklageligt. Vi tager selvfølgelig meget stærkt afstand fra kørsel i påvirket tilstand. Robinson Ekspeditionen er allerede optaget, så vi er låst og har ikke mulighed for at handle yderligere inden for programmets rammer,' skriver han.

B.T. har kontaktet Mercedes-Julie Kryger Nordvi for at få en kommentar til sagen. Hun er endnu ikke vendt tilbage.