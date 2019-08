Louise Camilla er en af årets deltagere i den nye udgave af 'Robinson Ekspeditionen', og hun har i et Instagram-opslag forklaret, hvorfor hun har meldt sig.

'Fordi jeg er træt af at være et “offer” for de sociale medier og alt skal være perfekt og se perfekt ud. Redigerede billeder med uendelige mange filtre på, taget fra de rigtige vinkler i det rigtige lys.', skriver den 30-årige personlige træner.

Alligevel har reality-deltageren valgt at lægge en meget tydeligt redigeret udgave af et pressebillede sammen med opslaget.

»Jeg har aldrig sagt, at jeg ville stoppe med at redigere mine opslag på Instagram. Det tror jeg ikke, kommer til at skrive. Jeg siger jo også netop, at jeg selv er slave for at skulle være perfekt,« siger hun.

Hun forklarer dog, at når hun snakker om at kæmpe imod det uperfekte, så mener hun det, som man kan se på TV3, når 'Robinson Ekspeditionen' går i gang.

»Hvis du spørger mig, så har jeg ikke redigeret billedet særligt meget. Jeg kunne sagtens have gjort meget mere ved det;« forklarer hun og uddyber:'

»Det kan jo også sagtens være, at det er sådan, jeg ser ud i dag, at jeg har tabt mig, efter billederne er taget.« sige rhun hun om sin fremtoning.

Til sit opslag, som man kan se herunder, er der mange, der sender hilsner i den 30-åriges retning.

Hun mener ikke, at folk vil føle sig ført bag lyset, da det er meget naturligt, at det er det, man gør på det sociale medie.

Hun forklarer, at man kommer til at se deller og et makeup-frit ansigt, hvis man følger med i dette års 'Robinson ekspeditionen.

Louise Camilla er ret populær på det sociale medie Instgram med sine mere end 19.000 følgere.

'Robinson Ekspeditionen' har premiere 26. august, hvor 22. deltagere på skærmen skal kæmpe om den endelig præmie på en halv million krone