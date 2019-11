Det er ikke nogen hemmelighed, at Louise Camilla er tilhænger af kosmetiske behandlinger. Dog har 'Robinson' ændret på hendes forhold til et perfekt ydre.

Den toptrænede ‘Robinson’-deltager Louise Camilla Haustrup har fået mange spørgsmål til, hvilke kosmetiske behandlinger hun har fået lavet, og dem åbner hun nu op om i et opslag på sin Instagram-profil.

De sidste par år har 30-årige Louise Camilla gået hos privatklinikken Nomo, hvor hun har fået lavet læber, botox og hage.

»Jeg har fået filler i hagen for at skabe tydeligere v-shape i ansigtet. Det ser meget feminint ud, og så kan det gøre, at man syner mere slank,« siger hun til Realityportalen. Det er dog længe siden, at hun fik sprøjtet filler i hagen, og resultatet holder i op til et år.

»Så jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen effekt længere. Jeg vil ikke afvise, at jeg får lavet min hage igen. Men lige nu er jeg tilfreds med, hvordan jeg ser ud,« siger hun.

‘Robinson’ ændrede selvbilledet

Camilla Louise lægger ikke skjul på, at kosmetiske behandlinger er noget, hun kan lide. Men efter ‘Robinson’ har hun fået et mere afslappet forhold til sig selv og sit udseende.

»At være på landsdækkende tv i bedste sendetid uden makeup og alligevel modtage så mange søde beskeder, fordi jeg er den person, jeg er, det har fået mig til at se, at ikke alt skal være perfekt for at være godt nok, og at jeg ikke skal være så hård ved mig selv,« siger hun.

At blive bedømt på udseende fremfor personlighed er ellers noget, den tidligere ‘Robinson’-deltager har erfaring med, da hun som bikini fitness atlet har været med i mange konkurrencer.

»Hvis jeg skal stille op i bikini fitness igen, skal jeg have tid til at fokusere 100 procent på det, for jeg gøre ikke noget halvt. Lige nu er mit fokus på mit job og min fremtid. Så må vi se, hvad der skal ske med bikini fitness.«

Louise Camilla valgte efter 28 dage selv at forlade ‘Robinson Ekspeditionen’. Hun havde ikke længere sig selv med i spillet og var ikke længere glad. Privat danner hun par med ‘Ex on the Beach’-hunken Morten Kjeldsen, som hun har været kærester med i 8 måneder.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

