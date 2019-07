Håret er ganske vist blevet farvet rødt, men det er på musklerne, man kan se den største forandring hos Michelle.

27-årige Michelle Christensen har allerede bevist, at hun er en kraftfuld og viljestærk dame, da hun i 2016 deltog i ‘Robinson Ekspeditionen’. I programmet nåede hun længere end kæresten Benjamin Milas, som hun året efter fik sønnen Milas med.

Og nu har ‘Robinson’-baben endnu engang hevet kæresten med til en ny, vild udfordring.

Parret har nemlig besluttet sig for at prøve kræfter med fitnesskonkurrencen Newcomers, der afholdes i maj 2020. Derfor begyndte de for halvanden måned siden med den intensive træning op til konkurrencen, hvor Michelle stiller op i bodyfitness-kategorien, mens Benjamin stiller op i bodybuilding. Allerede nu har den hårde træning båret mærkbar frugt.

»Jeg kan mærke en kæmpe forskel! Jeg kan mærke, min styrke er blevet markant bedre, og jeg kan se en kæmpe forskel på min krop. Jeg kan se min navle nu – det har jeg ikke kunne siden før, jeg blev gravid, da mit maveskind var meget slapt lige der omkring – derudover er min numse blevet fyldigere, og jeg har rent faktisk fået synlige mavemuskler,« lyder det stolt fra Michelle, der indtil videre er vild med den markante livsstilsændring.

På blot syv uger er der allerede sket store ændringer med Michelles krop. Foto: Privat Vis mere På blot syv uger er der allerede sket store ændringer med Michelles krop. Foto: Privat

Sultne sammen

Det var også fødslen af Michelle og Benjamins snart toårige søn Milas, der satte fitness-tankerne igang hos Michelle.

»Min krop reagerede bare sindsygt godt på træningen, efter jeg havde født, men jeg manglede nok lidt en mening med det hele – og der kom beslutningen om konkurrence ind,« forklarer Michelle, der hurtigt blev enig med sit muskelbundt af en kæreste om, at de skulle stille op.

»Vi blev enige om, at der aldrig kommer et godt tidspunkt, og at vi bare bliver ved med at skabe undskyldninger for os selv, og så kastede vi os ud i det,« lyder det fra Michelle.

Benjamin gjorde i øvrigt nytte af sin massive fysik, da han stod vagt til Geggo og Cengiz’ bryllup. Men da træningen op til en fitnesskonkurrence er intens i forhold til både kost og træning, er det derfor også en velsignelse, at Michelle og Benjamin kan søge støtte i hinanden på vejen mod deres mål.

»Det er så vigtigt for mig, at jeg har Benja med på den her rejse. Det er fedt at være sammen med én, som er den største opbakning i verden og som ved præcis, hvad man gennemgår – der er rigtig mange som slet ikke kan sætte sig ind i livsstilen, hvilket jo er forståeligt nok.«

»Derudover er det rart at have én, som kan være mindst lige så sulten som én selv,« griner Michelle.

