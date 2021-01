Han blev paranoid. Fik angst og kunne ikke sove om natten.

Hollywoodstjernen Robin Williams var kendt og elsket for sine mange komiske roller, hvor han spredte glæde, latter og højt humør. Hans egen skæbne blev dog anderledes dyster og tragisk.

Hans enke lægger ikke skjul på, at det var lidt af en prøvelse at leve sammen med den verdensberømte skuespiller til sidst. Superstjernen forandrede sig lidt efter lidt og begyndte at opføre sig på en måde, som hun slet ikke kunne genkende.

Alligevel lægger det Susan Schneider meget på sinde at mane de mange rygter om ægtemandens død i jorden.

Robin Williams tog sit eget liv 11. august 2014, og hans død kom som et chok både for hans familie og resten af verden.

De sidste måneder af sit liv var Williams stærkt deprimeret. Noget familien har talt åbent om ved flere lejligheder.

Alligevel mener hans enke, at der er mange fejlagtige rygter i omløb om, hvorfor skuespilleren selv valgte livet fra. Og dem ønsker hun nu at tage et opgør med en gang for alle.

Derfor har hun lavet dokumentaren 'Robins Wish', som skildrer skuespillerens sidste dage og kigger også nærmere på hans sygdom.

Robin Williams selv vidste ikke, hvad det var, der skete med ham. Først tre måneder efter hans død fik Susan Schneider at vide, at hendes mand havde lidt af demenssygdommen Lewy body demens (LBD). Det er en type demens, som ligner både Alzheimers og Parkinson. Udover demens kan sygdommen også føre til stivhed i musklerne og hallucinationer.

»Der er alt for mange misforståelser derude om, hvad der skete med ham og om sygdommen,« siger hun i et interview med The Guardian, hvor hun også forklarer, at filmen skal ændre den opfattelse, som mange har af årsagen til hendes mands død.

På et tidspunkt florerede der rygter om, at han var alkoholiker, og flere pegede på, at det måtte være årsagen til, at han tog sig eget liv. Det er siden blev dementeret.

»Jeg blev rasende, da medierne skrev, at han havde drukket. For jeg ved, at der er alkoholmisbrugere i behandling, som så op til ham. Folk, som led af depressioner, så op til ham, og de fortjener at vide sandheden,« siger hun.

Derimod står det nu – ifølge enken – klart, at den succesfulde skuespiller døde uden at kende sin egen diagnose. Hans kone mener, at det er forklaringen på, at han ændrede adfærd hen imod slutningen af sit liv.

»Jeg anede ikke, hvad Lewy-demens var, men jeg sagde: 'Jeg er ikke overrasket.' Det faktum, at noget havde inficeret hele min ægtemands hjerne. Det gav meget god mening,« siger hun om sygdommen.

I 2016 skrev Schneider et personligt indlæg i det medicinske tidsskrift The Official Journal of the American Academy of Neurology. Under overskriften 'Terroristen inde i min mands hjerne,' beskrev hun, hvordan den populære og folkekære skuespiller lidt efter lidt mistede forstanden.

»Kan du forestille dig den smerte, han følte, mens han oplevede, at han selv gik i opløsning? Og på grund af noget, som han ikke selv kendte navnet på eller forstod? Hverken han eller jeg kunne stoppe det. Ikke nok så meget intelligens eller kærlighed kunne stoppe det,« skrev hun.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

Susan Schneider var Williams tredje hustru. Han efterlod sig også tre voksne børn. Han blev 63 år.

Dokumentaren 'Robin Wish' bliver offentliggjort 4. januar.