Præsident Donald Trumps søn Eric Trump fandt forleden en video, som passede perfekt ind i hans fars politiske dagsorden.

Det gamle klip viser den legendariske skuespiller og komiker Robin Williams lave en række morsomheder på bekostning af Joe Biden, som i år er Demokraternes præsidentkandidat.

To dage senere blev Eric Trump dog sat grundigt på plads af ingen mindre end Robin Williams datter, Zelda Williams.

I videoklippet, som er blevet delt på Twitter, ser man den afdøde komiker lave sjov med Joe Biden, som han kalder for 'vrøvlende'.

Skuespilleren Robin Williams med sin datter Zelda Williams i 2005. Robin Williams døde i 2014. REUTERS. Foto: STRINGER Vis mere Skuespilleren Robin Williams med sin datter Zelda Williams i 2005. Robin Williams døde i 2014. REUTERS. Foto: STRINGER

»Vi har stadig god underholdning. Vi har stadig 'vrøvlende Joe Biden'. Han siger ting, som får selv folk med tourettes til at sige 'nej!'«

»Joe er ligesom din onkel, som er kommet på en ny medicin, der ikke er blevet doseret rigtigt,« fortsætter Robin Williams i det, som er en mange år gammel optræden.

Videoklippet er ledsaget af teksten 'Robin Williams slagter Joe Biden'.

Frem mod præsidentvalget i USA 3. november har de to kandidater Donald Trump og Joe Biden, som begge er mænd i midt 70'erne, kæmpet om at overbevise vælgerne, hvem der er det største vrøvlehoved.

Eric Trump ses omfavne sin far og give ham et kindkys den 20. januar 2017, hvor Donald Trump blev indsat som præsident. Getty Images/AFP. Foto: ALEX WONG Vis mere Eric Trump ses omfavne sin far og give ham et kindkys den 20. januar 2017, hvor Donald Trump blev indsat som præsident. Getty Images/AFP. Foto: ALEX WONG

Både Trump og Biden har talt om kognitive test og deres fysiske helbred for at fastslå, at de er mere egnet end modparten til at lede landet.

Af den grund passer videoen af Robin Williams, som gør grin med Joe Biden, perfekt ind i Eric Trumps politiske agenda.

Det opdagede Zelda Williams, den afdøde skuespillers datter, også hurtigt. På Twitter gav hun hurtigt igen med et køligt og skarpt modsvar.

'Når vi nu kigger tilbage på gamle minder (som du bruger til at fremme din politiske agenda), skulle du kigge på, hvad han (Robin Williams, red.) sagde om din far,' skriver hun.

pic.twitter.com/KiklnDgnE7 — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2020

'Det har jeg gjort. Jeg kan love dig for, at det langt mere brutalt. En blid påmindelse om, at de døde ikke kan stemme, men det kan de levende,' slutter hun.

Modsvaret har fået dobbelt så mange positive tilkendegivelser som Eric Trumps oprindelig opslag med videoen af Robin Williams, der joker om Joe Biden.