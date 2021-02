Robin Thicke havde kæmpe succes med nummeret 'Blurred Lines', som han lavede sammen med rapper T.I. og musiker Pharrell Williams.

Mange mente dog, at både tekst og musikvideo til sangen, der udkom i 2013, havde nogle underlæggende problemer. Og i dag siger den 43-årige musiker, at han ikke ville lave samme udgivelse nu. Det skriver New York Post.

»Vi havde ingen dårlige intentioner, da vi lavede pladen, og da vi indspillede musikvideoen,« siger Thicke.

»Men så startede vi en samtale, som også skulle tages. Og det betyder ikke noget, hvad dine intentioner var, da du lavede sangen ... Mennesker blev påvirket negativt af den. Og nu mener jeg – selvfølgelig – samfundet er rykket videre til et helt andet sted. Man ser ikke mig lave en video som det nogensinde igen.«

Her ses sangeren med sin forlovede, modellen April Love Geary i 2019. Foto: SEBASTIEN NOGIER

I videoen ser man blandt andet supermodellen Emily Ratajkowski topløs, ligesom en del af de andre kvinder, som også var med i videoen, dansende halvnøgne rundt i den ucensurerede udgave.

Kritikken af nummeret gik på, at teksten virkede til at normalisere voldtægt.

Og så lød det også, at den brug af kvindelige modeller, som man så i den meget omtalte video, var kønsdiskriminerende.

Thicke fortæller, at han i årene efter videoen kæmpede på flere planer.

Ekskonen Paula Patton kan glæde sig over at få et helt album opkaldt efter sig. (Arkivfoto). Foto: VALERY HACHE

Han havde både et alkohol- og et stofmisbrug kørende, han blev sagsøgt af musikeren Marvin Gayes familie for at have brugt dele fra den afdøde soulsanger i 'Blurred Lines', og så gik hans berømte far, skuespiller, Alan Thicke, bort.

Men ulykkerne stopper ikke her, for selvom musikeren aldrig havde haft større international succes med sin karriere, så oplevede han kriser på stort set alle fronter af sit privatliv.

Det var nemlig også kort efter, at forholdet imellem Robin Thicke og hans daværende kone, Paula Patton, gik i stykker.

Et brud, der fik musikeren til at lave et album med titlen 'Paula'. Øjensynligt i et forsøg på at vinde kvinden, som han havde været sammen med siden teenageårene tilbage.

Forholdet bestod dog ikke, men alligevel har Thicke igen fundet fodfæstet. Overfor det amerikanske medie fortæller han, at det har krævet masser af terapi at nå til, hvor han er i dag.