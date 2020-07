Kvinden, der vandt Roberts hjerte, havde ikke samme opfattelse af forholdets seriøsitet.

'Kærligheden kalder. Forelsket når man mindst venter det.'

Sådan skrev Robert Hansen, 40, i slutningen af maj på Instagram under et billede af ham og en smuk ung kvinde. Men kærligheden varede næsten kun et hik for skuespilleren. For nu er parret gået fra hinanden.

Det bekræfter Nanna Desiree Eltong Heding, der var kvinden, der vandt Roberts hjerte.

»Det var en sommerflirt, som blev pisket op til, at vi var kærester. Det blev gjort til noget, det ikke rigtig var,« siger Nanna Desiree til Her & Nu.

Udramatisk brud

Robert Hansen har i dag slettet det oprindelige billede, hvor han skrev, at han var forelsket, ligesom andre billeder af Nanna Desiree er helt ude af hans sociale medier.

Hun slår dog fast, at der ikke er ondt blod mellem de to.

»Jeg er ikke uvenner med ham, og det tror jeg heller ikke, han er med mig. Jeg ønsker ham det bedste,« fortæller den 29-årige Nanna Desiree.

Der lå intet drama til grund for det hurtige brud.

»Vi ville noget forskelligt. Og så er det bedst at stoppe,« lyder det fra Nanna Desiree, der nåede at være sammen med Robert i tre-fire måneder.

»Men vi kan godt snakke, og han er altid velkommen til kaffe,« tilføjer hun.

Understreger, at de ikke er kærester

Noget kunne tyde på, at bruddet var nemmere for den kvindelige halvdel, for mens Nanna Desiree gerne ville tale, var Robert Hansen mere ordknap, da Her & Nu henvendte sig til ham.

Efter at have fået mailkontakt med skuespilleren fik han nogle få spørgsmål, men dem var han ikke vendt tilbage på ved redaktionens slutning.

For Nanna Desiree var der et klart mål med at tale om bruddet.

»Nu ved hele Danmark i hvert fald, at vi ikke længere er sammen,« siger hun til Her & Nu.

Nanna Desiree har en søn og en datter, mens Robert Hansen har sønnen Herman.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.