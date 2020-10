84-årige Robert Redford gennemlever i disse dage den største sorg, man som forælder kan opleve: Sorgen over at have mistet sit barn.

Fredag drog hans tredjeældste barn, James 'Jamie' Redford, sit sidste suk. I en alder af 58 år døde han af leverkræft.

»Sorgen over at miste et barn er ubegribelig. Jamie var en elsket søn, mand og far,« lyder det i en udtalelse fra Robert Redford gennem sin manager.

Nøjagtig som sin far tilbragte James 'Jamie' Redford store dele af sit liv i filmbranchen, hvor han særligt koncentrerede sig om at lave dokumentarfilm om temaer som miljø og uddannelse.

Her far og søn sammen under premieren på James 'Jamie' Redfords film 'Spin'. Foto: FRED PROUSER Vis mere Her far og søn sammen under premieren på James 'Jamie' Redfords film 'Spin'. Foto: FRED PROUSER

Han var desuden aktivist og kæmpede i mange år for at udbrede brugen af og kendskabet til organdonation.

Nu vil alt det gode, han gjorde, leve videre, håber Robert Redford.

»Hans arv vil leve videre i hans børn, kunst, film og hans ukuelige lidenskab for miljø,« lyder det videre i førnævnte udtalelse, hvori den mangeårige skuespiller beretter, at familien nu skal have plads til at sørge og derfor beder om at få privatlivet respekteret.

Det var James 'Jamie' Redfords hustru, der i første omgang viderebragte de triste nyheder.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 — kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020

Det skete i et opslag på Twitter, hvor hun har delt en lang række billeder af sin mand gennem 32 år i forskellige sammenhænge; i omfavnelser med deres fælles børn, på talerstolen ved et miljøarrangement og smilende på en båd.

'Vores hjerter er knuste. Han levede et smukt, betydningsfuld liv og var elsket af mange,' skriver hun blandt andet.

Hun uddyber, at hun er særligt taknemmelig for deres to børn, som hun ikke kunne have undværet de seneste år med sygdom.

I 1993 fik James 'Jamie' Redford to levertransplantationer og har siden døjet med helbreddet. Han var på ventelisten til en ny lever, da han i november sidste år fik kræftdiagnosen.

Robert Redford poserer med en af de mange statuetter, han har modtaget i tidens løb. Foto: FADEL SENNA Vis mere Robert Redford poserer med en af de mange statuetter, han har modtaget i tidens løb. Foto: FADEL SENNA

Han efterlader sig sin hustru, en søn og en datter, to søstre og sin mor og far, Lola Van Wagenen og Robert Redford.

Robert Redford er først og fremmest kendt fra sine roller i blandt andet 'Out of Africa', 'All the President's Men' og 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.

Sidstnævnte har også været inspirationen til Robert Redfords anerkendte filmfestival – Sundance Film Festival – som årligt hylder uafhængige film.