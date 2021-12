Robert Hansen står over for en kæmpe milepæl i sit liv.

Den 17. december er han færdig med sin misbrugsbehandling på behandlingsstedet Ringgården i Middelfart. På den anden side af Lillebælt og Storebælt venter skuespillerens nye og forhåbentlig mindre destruktive liv.

»Jeg er blevet en ny version af mig selv,« siger han til B.T.

Robert Hansens liv har i mange år været præget af misbrug og helbredsproblemer, og i sommeren 2021 kulminerede det hele, da han brød med kæresten Nynne Larsen. Det blev et voldsomt brud, hvor Nynne Larsen anklagede Robert Hansen for vold.

I 2015 vågnede skuespiller Robert Hansen op på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned ad brystet. Fra den ene dag til den anden var han blevet hjertepatient, og i dag kæmper han stadig med at vænne sig til et liv, hvor medicin, en hæmmet krop og angsten for at dø er hverdag. Foto: Bax Lindhardt

Robert Hansen checkede ind på et misbrugscenter for at komme dæmonerne til livs en gang for alle. Nu mener Robert Hansen, at han er blevet et nyt menneske efter de tre måneder i Middelfart.

»Det er det, jeg fornemmer nu. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal have et liv. Det er sådan her, jeg gerne vil have, at mit liv skal se ud. Nu har jeg fået en helt værktøjskasse af redskaber, til når jeg vender tilbage,« siger han.

Forløbet i Middelfart har været godt – men svært. Han har set med egne øjne, hvor stor magt misbrug har over nogle mennesker.

»Det har været røvhårdt i perioder. Det har hængt mig ud af halsen. Der er folk, der bliver sorteret fra og får tilbagefald. Det er benhårdt. Det er også der, hvor man tænker: 'Gud, hvor har det magt over mange mennesker',« fortæller han.

Arkivfoto af Robert Hansen med sin daværende kæreste, Mira Wanting. Foto: Rune Evensen

Robert Hansen har lært en del om sig selv. For eksempel har han brugt alkohol og stoffer til at regulere sine følelser.

»Vi lærer jo alt om ens personmønster, og hvad man skal arbejde på. Helt ned i mindste detalje. Hvordan man følelsesregulerer. Hvor man tænker: 'Okay, det er mig, det her'. Det giver sindssygt meget mening. Men det er jo også i kraft af, at der er nogle sindssygt dygtige mennesker, der arbejder her,« forklarer han.

På Instagram har man også kunnet følge med i Robert Hansens liv på misbrugscentret. Han har både fået hjælp til kost og motion, og i løbet af de tre måneder har han også tabt 12 kilo.

»Jeg har skullet kigge ind af. Jeg har haft brug for at gøre det her i sindssygt lang tid. Nu har jeg overgivet mig til det her. Det har virkelig været fedt at få tid til at arbejde med sig selv. Det har været fuldstændig forrygende.«

Men hvad sker der så, når Robert Hansen er kommet i mål i næste uge?

»Der kommer også et forløb bagefter. Jeg fortsætter. Det er jeg ved at lave nogle rammer for. Men lige nu fokuserer jeg på det sidste i forløbet og på at sige farvel til en masse dejlige mennesker,« siger han.

Når Robert Hansen er færdig på misbrugscentret, holder han juleferie med sin søn. Han tror på, at han kan få en fremtid uden alkohol og stoffer.

»Lige nu handler det bare om at komme i mål,« siger han.