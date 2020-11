Skuespiller Robert Hansen har fundet kærligheden i realitykendis Nynne Larsen, og skal man tro parret, går det rigtig godt.

De er nemlig flyttet sammen, og så har de også taget en vigtig snak. Det skriver Her og Nu.

Parret, der har været sammen siden september, ved nemlig allerede nu, at de gerne vil have børn sammen.

»Jo, vi vil gerne have en 'bebs' på et tidspunkt,« lyder det fra den 25-årige Nynne Larsen.

Det var på Instagram, at parret valgte at offentliggøre nyheden om deres kærlighed. Her ses Nynne Larsen i et billede, som Robert Hansen har delt. Foto: Foto: Instagram Vis mere Det var på Instagram, at parret valgte at offentliggøre nyheden om deres kærlighed. Her ses Nynne Larsen i et billede, som Robert Hansen har delt. Foto: Foto: Instagram

Hun er for nylig flyttet ind hos sin 41-årige kæreste i hans lejlighed på Frederiksberg.

De to har dog ikke været sammen så længe. I september indrømmede Robert Hansen, at han dannede par med Nynne Larsen.

»Ja, vi danner par,« skrev han i en besked og fortsatte:

»Vi mødte hinanden for halvanden/to måneder siden og sås i en lang periode som venner, hvorefter det har udviklet sig. Vi har det rigtig godt sammen.«

I samme omgang skrev Nynne Larsen i en besked til B.T., hvad, det var, den tidligere 'Divaer i junglen'-deltager faldt for ved skuespilleren.

»Jeg elsker og beundrer Robert for alt, hvad han er,« skrev hun.

»Alle hans små skævheder og måden, han omfavner alle omkring sig. Han tænker altid på andre før sig selv, og det har jeg enormt meget respekt for. Han er bare fantastisk, og jeg er virkelig glad for ham,« lød det fra den nyforelskede kendis.

Robert Hansen har i forvejen en otteårig søn, som bor ved ham hver anden weekend, fra et tidligere forhold.