Robert Hansen er atter en gang kommet i problemer.

Søndag eftermiddag mødte politiet nemlig talstærkt op på den 42-årige skuespillers adresse på Frederiksberg.

Det viser billeder fra stedet, som B.T. har fået, hvor man kan se, at flere politibiler og betjente i uniform stå klar ude foran Robert Hansens hjem.

Overfor Se og Hør bekræfter Københavns Politi ligeledes, at de har været til stede ved skuespillerens hjem søndag efter at have modtaget en anmeldelse.

Søndag eftermiddag var politiet mødt talstærkt op på Robert Hansens adresse. Vis mere Søndag eftermiddag var politiet mødt talstærkt op på Robert Hansens adresse.

Det understreges dog, at politiet ikke har foretaget nogen anholdelse i den forbindelse.

Det har Robert Hansen dog ikke selv ønsket at uddybe.

»Jeg har da hverken lyst til at be- eller afkræfte den slags, uanset om det er sket eller ej. Men hvis det er sket, så kan man da regne ud, at det nok ikke har været det vildeste, da jeg er tilbage i min lejlighed nu,« fortæller han til ugebladet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen og hans kæreste, Julie Starris.

Robert Hansen fortalte ellers i sidste måned, at det var begyndt at lysne for ham igen.

Han havde nemlig fundet sammen med den 38-årige pædagog Julie Starris, som han begyndte at skrive med i december, da han var blevet udskrevet fra tre måneders afvænning.

Afvænningsforløbet kom han på, efter han havde erkendt, at hans tidligere forhold med realitypersonligheden Nynne Larsen var præget af vold og misbrug fra begges side.