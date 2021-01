Robert Hansen er nok engang blevet single.

Det sker efter, at ham og kæresten Nynne Larsen er gået fra hinanden.

Nynne Larsen har offentliggjort bruddet på sin Instagram.

»Det er med knust hjerte og stortudende, at jeg skriver det her opslag. Rygterne er begyndt at svirre, og så vil jeg allerhelst sætte et par ord på det hele selv,« skriver Nynne Larsen og fortsætter.

»Når den ene i et parforhold dyrker en bestemt eller anderledes livsstil, er det svært at få det til at fungere som par. På et tidspunkt bliver man nødt til at mærke efter og sige fra, og det er det, som jeg gør nu. Derfor er det med et knust hjerte og dybt ulykkelig, at jeg har taget den her beslutning. Af samme årsag så er Robert og jeg ikke længere kærester.«

Opslaget har Nynne Larsen skrevet efter, at flere tilsyneladende har undret sig over, at hun ikke har opholdt sig i lejligheden på Frederiksberg de seneste par uger.

Hun tilføjer, at hun nu hurtigst muligt flytter ud af parrets fælles lejlighed på Frederiksberg i København, og at hun stadig elsker Robert Hansen.

Parret mødte hinanden i sommer og i september måned blev det offentligt kendt, at parret var kærester.