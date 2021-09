August var en kaotisk måned for Robert Hansen.

Skuespilerens ekskæreste, Nynne Larsen, anklagede ham for vold og påstod, at han havde problemer med både alkohol og stoffer.

Nu har skuespilleren indset, at han har et misbrugsproblem, og over for Se og Hør bekræfter han, at han er begyndt i afvænning.

»Jeg er begyndt i behandling for min familie og for mig selv. Tre måneder er godt givet ud for at blive den bedste far og udgave af mig selv,« siger han til mediet.

Han fortæller, at det en beslutning, der har været længe undervejs og at det har været svært at erkende, at han havde et problem.

Robert Hansen har tidligere i sin karriere kæmpet med stofmisbrug.

Han skal være på afvænningsklinikken i tre måneder, hvor han gerne må få besøg. Efter noget tid kan han også få lov til at tage hjem og besøge familien.

Robert Hansen har sønnen Herman fra et tidligere forhold med Pernille Fredskild Thøgersen

Nynne Larsen delte sine anklager mod Robert Hansen via sin Instagram, hvor hun fremviste et forslået ansigt.

Hun påstod, at de pågældende skader var sket under det tidligere pars ferie i Spanien i slutningen af juli.

Her skulle de to være kommet op at skændes i deres feriebolig, hvorefter 41-årige Robert Hansen – ifølge Nynne Larsen – skulle have slået og sparket hende.

Hun har ikke anmeldt ham til politiet.

B.T. var i kontakt med Robert Hansen, som på daværnde tidspunkt hverken ville be- eller afkræfte anklagerne mod ham.



»Jeg vil hverken be- eller afkræfte, fordi jeg lige nu bare gerne vil fokusere på min søn,« sagde han.



Konsekvenser kom der dog, da først Hjerteforeningen droppede ham som ambassadør, ligesom han også blev klippet ud af en film fra filmskolen Super 16.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Robert Hansen.

Opdateres …