Hvis man ikke har respekt nok for manden, efter at have set 'Raging Bull' eller 'Godfather', så kan den seneste nyhed om Robert De Niro måske gøre, at man får det.

Han har nemlig lagt sag an imod en tidligere ansat for mere end 40 millioner kroner.

Hans firma 'Canal Productions' lægger sag an mod en tidligere ansat, fordi de mener, hun har begået underslæb, samt brugt sin arbedstid på at se Netflix i timevis.

Kvinden, som er under anklage, arbejdede i første omgang som Robert De Niros assistent, men blev derefter forfremmet til chef for et finansiering og udlånsdelen af De Niros firma, som arbejder med at finansiere film.

Arkivfoto af Robert De Niro fra 2016. Skuespilleren indsendte lørdag et søgsmpl en tidligere ansat. Foto: ELVIS BARUKCIC Vis mere Arkivfoto af Robert De Niro fra 2016. Skuespilleren indsendte lørdag et søgsmpl en tidligere ansat. Foto: ELVIS BARUKCIC

Foruden at være anklaget for at have brugt sin arbejdstid på alt andet end at arbejde, så skulle hun også have brugt en masse penge på hoteller og restauranter.

Desuden har hun overført flyvepoint, som kunne tage hende på alle de rejser, hun kunne ønske sig.

Når man ser på sagens anklagepunkter, kan det virke paradoksalt, at hun netop var ansat til at holde øje med, om folk i firmaet brugte det, de skulle, og ikke mere.

I søgsmålet kan man se, at man mener, kvinden på bare fire dage så 55 episoder af tv-serien 'Venner'. Det skulle have fundet sted i et tidsrum, hvor hun skulle have arbejdet.

Kvinden havde en løn på over 2 millioner danske kroner om året.

I søgsmålet står der desuden, at hun har brugt 85.000 danske kroner på en italiensk restaurantkæde i New York over en periode på over to år, samt mere end 200.000 kroner på taxaer.

Kvinden skulle også, efter at være blevet opsagt tilbage i April, have skrevet en anbefaling, som Robert De Niro nægtede at underskrive.

Den sagsøgte blev ansat af De Niro tilbage i 2008, og mere end ti år senere forlader hun altså firmaet med alt andet end en varm anbefaling.