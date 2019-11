76-årige Robert De Niro havde ikke det bedste forhold til sin far, Robert De Niro Sr., da de begge levede.

Det fortæller skuespillerstjernen i et interview med britiske GQ magazine:

»Vi havde ikke en eneste diskussion som far og søn, hvor vi diskuterede kunst eller lignende ting, og det fortryder jeg,« siger De Niro blandt andet i interviewet.

Den 76-årige amerikaner tilføjer, at hans far ikke ville fortælle ting om sig selv - sådan en person var han bare ikke.

Det svære forhold til sin far har ligeledes påvirket De Niros forhold til egne børn, og han udtaler, at de også har svært ved at være åbne overfor hinanden.

Hollywood-stjernen har seks børn fra forskellige ægteskaber, hvor den ældste er 43-årige Raphael, mens Helen på otte år er den yngste.

Trods det komplicerede forhold ærede Robert De Niro sin far med dokumentaren 'Remembering The Artist: Robert De Niro Sr' i 2014.

»Jeg ville lave dokumentaren for mine børn og børnebørn, så de kan vide, hvem han var,« sagde han i forbindelse med dokumentaren.

Robert De Niro Sr. fik Robert De Niro med Virginia Admiral, men de to gik fra hinanden, da De Niro var to år gammel, fordi De Niro Sr. annoncerede, at han var homoseksuel.

Ifølge mediet MSN er begge Robert De Niros forældre døde, men han ville gøre tingene anderledes, hvis de stadig var i live.

Hollywood-legenden har en lang og flot karriere bag sig, og han er blandt andet kendt for filmene 'Goodfellas' og 'Taxi Driver'.

Robert De Niro blev født i New York i 1943.