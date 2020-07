Selvom man har tjent millioner af dollars, kan man godt havne i en penibel situation, hvor pengene ikke længere rækker.

I hvert fald hos Hollywood-skuespilleren Robert De Niro.

Stjerneskuespilleren ligger lige nu i en økonomisk seperationskrig med Grace Hightower, der i retten har efterspurgt, at hans månedlige bidrag til hende bliver hævet fra 50.000 dollars til 100.000 dollars.

Men det har ikke behaget Robert De Niro, der gennem sine advokater har nægtet. Det skriver Independent.

Robert De NIro og Grace Hightower tilbage i 2017. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Robert De NIro og Grace Hightower tilbage i 2017. Foto: CARLO ALLEGRI

Advokaternes belæg er, at Robert De Niro, der har vundet to Oscar-statuetter, angiveligt ikke har råd. Han har blandt andet investeret i flere restauranter, der på grund af coronavirus har lidt store tab.

»Han skal være heldig, hvis han tjene 7,5 millioner dollars (næsten 50 millioner kroner, red) i år,« hævder skuespillerens advokater.

De forklarer videre, at De Niro altid har brugt mere, end han har tjent. Og hvis han ønskede, ville han ikke have råd til at gå på pension.

Men den forklaring har Grace Hightowers advokater ikke købt. De har svært ved at tro på, at en mand, der har tjent hundrede millioner dollars ikke har råd til at efterkomme ønsket.

Derudover har De Niro også overtaget parrets fælles hjem, hvilket Hightowers advokater ligeledes har brugt som argument for, at deres klient skulle have et større honorar.

Retten har dog vedtaget, at Robert De Niro ikke behøver at hæve den månedlige støtte. I stedet skal han give Grace Hightower 75.000 dollars, så hun kan finde sig et hus, skriver Independent lørdag.

Robert De Niro og Grace Hightower har ligget i skilsmisse siden 2018.