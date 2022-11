Lyt til artiklen

Robbie Williams har fået mange koncertgæster til at hvine, når han har stået på scener og sunget hits som 'Angels' og 'Feel'.

Men et sted, der ikke hvines meget for tiden, er i Robbie Williams' soveværelse.

Det har hans kone, Ayda Williams, afsløret i sin podcast 'Postcards from the Edge', skriver Daily Mail.

Deres sexliv er nemlig helt dødt, og det kan de takke deres børn for.

»Vores sexliv er blevet udslettet af fire børn,« forklarer hun.

Hun uddyber, at soveværelset engang var et sted, de brugte til at tilfredsstille fysiske behov, men nu er det eneste fysiske behov, der skal tilfredsstilles, deres søvnmangel.

Men selv det kan være svært nok for Ayda Williams, for hendes popstjerne-mand har en tendens til at snorke.

»Nogle gange sparker jeg til ham eller skubber med mit ben, men så går han straks i gang igen. Søvn kan få mig helt ud på kanten, for der er mulighed for så lidt af det, og du ved, at du har børnene om morgenen.«

Hun fortæller, at hun har veninder, der sover i et andet værelse end deres mænd, men den løsning har hun dog ikke lyst til selv at bruge.

»Jeg tænker bare: 'Gud, nej, så er vi jo officielt roommates. Vi kunne lige så godt være bror og søster så'.«

Robbie og Ayda Williams blev gift i 2010.

De har døtrene Theodora og Colette samt sønnerne Charlton og Beau sammen.