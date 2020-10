»Jeg sked i min hånd.«

Ordene kommer fra den 46-årige popstjerne Robbie Williams og bliver fortalt om en ret så uheldig og klam episode.

En episode han fortæller om i podcasten 'The Secret's Out', skriver Dagbladet.

Hændelsen som Robbie Williams fortæller om, skete ombord på et fly sidste år.

Popstjernen har lært et trick for at minimere lyden af sine prutter.

»Jeg følte, at jeg måtte slå en prut, og det jeg gør for, at ingen kan høre det, er, at jeg bruger to fingre til at adskille ballerne,« fortæller han og siger, at han er blevet temmelig god til tricket.

»Jeg adskilte mine baller, som jeg plejer og slår en prut, men jeg kom til at skide i min hånd,« indrømmer Robbie Williams.

Williams fortæller, at der hverken skulle være kommet lort på flysædet eller hans tøj.

Robbie Williams med konen, Ayda Williams. Foto: VALERIE MACON Vis mere Robbie Williams med konen, Ayda Williams. Foto: VALERIE MACON

Det viser sig dog, at Williams' kone, Ayda Williams, også har en knap så appetitlig historie om afføring.

Hendes historie er fra en venindes fødselsdagsfest på Ibiza.

»Vi var på en fiskerestaurant på stranden, og jeg begyndte at spise maden, men følte mig ikke godt tilpas. Jeg havde det underligt i maven,« siger hun og fortsætter.

»Senere gik vi ind i et supermarked og ned ad gangen. Jeg havde det forfærdeligt, og der kom lidt luft ud. Jeg så ned og opdagede, at det ikke kun var luft. Det var også afføring, der kom ud.«

Hun husker episoden som værende 'grusom'.

Parret gjorde dog efterfølgende rent efter sig selv, fortæller de.