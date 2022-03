Man skulle næsten ikke tro, at det kunne gå FOR godt med at slippe af med et hus, man har sat til salg.

Men for den 48-årige musiker Robbie Williams er det tilfældet. Han har nemlig fået solgt begge sine luksuriøse hjem indenfor to måneder, så nu mangler han, konen og deres fire børn tag over hovedet.

»Vi har ikke et hjem lige nu, vi har sådan set solgt alle steder, så vi bor ikke nogen steder, og vi prøver at regne den ud,« afslører Robbie Williams i det australske radioprogram 'Kyle and Jackie O'.

Sammen med sin hustru Ayda Field har han de fire børn Theodora på ni år, Charlton på syv, Colette på tre og Beau på to år – men altså nul steder at bo.

For nylig blev familiens hjem i Beverly Hills nemlig solgt for mere 328 millioner danske kroner – tilmed angiveligt til rapperen Drake. Men to måneder forinden fik familien også solgt deres hjem i sydvestengelske Wiltshire til lige godt 60 millioner danske kroner.

Robin Williams fortæller i det australske radioprogram, at han ikke ved, om han fortsat kommer til at bo hovedsageligt i USA, eller om han skal helt tilbage til hjemlandet England.

Men i første omgang er det særligt hans og konens fire børn, han tænker på husly til.

»De fire børn er et konstant Rubix Cube-puslespil, som vi prøver at løse, fordi hvis de er i skole, så ser de mig ikke, fordi jeg er overalt, og hvis de får hjemmeundervisning, så har de et andet sæt ting, der er et problem. Vi prøver alle bare at finde ud af det,« lyder det fra den tidligere 'Take That'-sanger.

For tiden er Robbie Williams nemlig i Australien for at filme en dokumentarfilm om sit liv.