»Nej, du skal i afvænning nu.«

Sådan lød kommandoen fra Elton John til Robbie Williams, da den purunge sanger dukkede spritstiv op på hans dørtrin tilbage i 90erne.

Planen var ellers, at Robbie Williams lige kunne nå at indspille vokalen til 'Angels' og 'Let me entertain you' - to sange som sidenhen er blevet nogle af hans største hits - inden han ville tage på afvænning en uge senere.

Men sådan blev det ikke. 'Rocket man'-sangeren, Elton John, ville have ham afsted med det samme. Det afslører Robbie Williams ifølge Dailymail i et interview i det britiske talkshow 'Jonathan Ross Show'.

Det var Elton John, der i sin tid tvang Robbie Williams i Rehab. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Det var Elton John, der i sin tid tvang Robbie Williams i Rehab. Foto: YANN COATSALIOU

»Den morgen steg jeg ind i en sort taxa, og jeg havde en leg, som jeg plejede at lege, hvor jeg bad taxaen gøre stop ved alle pubs, jeg så på vejen, og så gik jeg ind og drak en halv pint (ca. 250 milliliter) øl hvert sted,« siger den i dag 45-årige sanger i interviewet.

Sangeren nåede at drikke ti halve pints og lidt rødvin, inden han kørte mod Elton Johns hus, hvor han ringede på døren iført tøj, der var dækket af mad-, øl-, og vinpletter.

Det var på det tidspunkt, at Elton John anbefalede den alkoholelskende sanger at opsøge en afvænningsklinik med det samme. Desto mere Robbie Williams nægtede desto mere hårdnakket stod sangeren fast.

Dagen efter vågnede Robbie Williams i Elton Johns hus, ved at værten selv, en læge og en psykiater stod over ham og var klar til at køre ham på afvænning. Trods den 'hårde' behandling har den 45-årige sanger kun kærlige ting at sige om sin mangeårige ven og mentor.

Robbie Williams og Ayda Field har været gift i ti år. Foto: TOBIAS HASE Vis mere Robbie Williams og Ayda Field har været gift i ti år. Foto: TOBIAS HASE

»Elton er den mest kærlige, generøse mand, du overhovedet kan forestille dig, og han har hjulpet så mange i løbet af årene,«

Selvom Robbie Williams ikke har drukket alkohol i mere end tyve år, har han efterfølgende haft problemer med andre rusmidler. Derfor måtte han igen på afvænning tilbage i 2007. Denne gang for sit misbrug af - blandt andet - receptpligtig medicin.

I dag har sangeren angiveligt holdt sig langt væk fra både alkohol og stoffer i adskillige år.

Robbie Williams danner par med den amerikanske skuespillerinde Ayda Field, som han har tre børn sammen med. Coco på et år, Charlie på fem og Teddy på syv.