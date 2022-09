Lyt til artiklen

Det har ikke altid været let for popstjernen Robbie Williams.

For en karriere i spotlyset er kommet med en høj pris, som medførte et stofmisbrug for popstjernen.

Det fortæller han i et interview med Dagbladet.

I mange år kæmpede Williams med et massivt alkohol- og stofmisbrug, men da han i 2010 blev gift med sin kone Ayda Field og efterfølgende fik to sønner og to døtre, ændrede tingene sig.

(Arkivfoto). Sanger Robbie Williams åbner op om sine dæmoner og kampen mod et stofmisbrug. Foto: POOL Vis mere (Arkivfoto). Sanger Robbie Williams åbner op om sine dæmoner og kampen mod et stofmisbrug. Foto: POOL

»Med disse fire mennesker – fem med min kone – skal jeg blive på den smalle sti. Jeg skal yde og være den bedste version af mig selv, som jeg kan. Indtil videre er det gået godt,« siger Williams og fortsætter:

»Hvis dæmonerne var på steroider før, har de taget en Xanax nu.«

Popstjernen åbner desuden op og fortæller om, hvad han beskriver som »den galskab«, hans misbrug medførte.

For selvom hver tur mod afgrunden startede med kokain og drinks, endte den altid med en følelse af ensomhed, fortæller Williams.

Robbie Williams kom med i boybandet Take That som 16-årig i 1990 og debuterede med soloalbummet 'Life thru a Lens' i 1997.