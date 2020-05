Om dagen giver hun den gas foran kameraet, men om aftenen fanger hun forbrydere.

Sådan kan man meget vel beskrive skuespillerinden Marisol Nichols' liv.

Den 46-årige Netflix-stjerne, der herhjemme især er kendt for sin rolle som Hermione Lodge i serien 'Riverdale', har nemlig i de seneste fem år samarbejdet med myndighederne i forsøget på at fange pædofile og kriminelle bagmænd bag menneskehandel.

Det fortæller skuespillerinden i et stort interview med magasinet 'Marie Claire'. Marisol Nichols fortæller blandt andet, at hun er blevet fløjet ud til destinationer verden over i forsøget på at fange kriminelle, der gør sig i at misbruge børn seksuelt.

Hun har for eksempel brugt sine skuespillerevner til at spille en forælder, der 'solgte' sit barn, og hun har spillet en mindreårig pige, som blev 'solgt' af et ældre familiemedlem.

I en af operationerne blev Marisol Nichols indlogeret på et skummelt motel, efter at myndighederne havde oprettet annoncer om sex med børn på det dybe net.

Skuespillerinden tog telefonen, når de pædofile ringede, hvorefter hun forsøgte at lokke dem til motelværelset. Hun fortæller, at de under den operation fangede et dusin mænd.

Marisol Nichols siger til magasinet, at det er chokerende, hvor lidt gerningsmændene ligner kriminelle, der udnytter børn.

»De mænd ligner helt normalt mennesker. Og så skal jeg lade som om, jeg er glad og ivrig efter at sætte dem op med nogle børn, de kan have sex med.«

Hendes samarbejde med blandt andet FBI begyndte, da hun lavede research til en rolle i krimiserierne 'CSI: Crime Scene Investigation', 'Law & Order: SVU' and 'Cold Case'.

I den forbindelse var hun med på flere såkaldte ride alongs i politibiler, og det var her, hun fik øjnene op for at hjælpe lovens lang arm. Om årsagen til hvorfor hun frivilligt har valgt at bruge sin fritid på at fange pædofile, er svaret klart:

»Hvis gode mennesker ikke kender til det, vil det fortsætte med at ske, fordi gode mennesker er de eneste, der gider at gøre noget ved det. De mennesker er dem, som vil forsøge at stoppe det, hvis de bliver mødt med umenneskelighed.«