I januar blev hun gift. Fredag annoncerede hun sin første graviditet. Mandag blev hun skilt.

Den 28-årige 'Riverdale'-stjerne Vanessa Morgan strålede af babylykke, da hun lørdag lagde en stribe billeder på Instagram, der viste, hvordan hun i maj fandt ud af, at hun var gravid, til hun senere kunne afsløre, at det er en lille dreng, der gemmer sig i hendes mave.

Men nu kan Chicago Tribune afsløre, at ikke alt var fryd og gammen på de billeder.

Fem dage forinden havde hendes mand, baseballspiller for White Sox Michael Kopech, nemlig søgt om skilsmisse, som mandag gik igennem.

Exciting news... I am overjoyed to be welcoming my baby boy into the world this January . This little guy has already brought me so much happiness and a feeling of such a greater purpose. I cannot wait to meet you!! On a personal note, I have had the blessing of growing up in the public eye having started my acting career at age 6. While this has been incredible for me, I am very much looking forward to giving this little guy some room to grow up outside of the public eye, until he tells me otherwise . Lil one you were made with so much love & already exude a light so strong it warms my belly. Thank you God for this blessing ☺️ I'm just so happy & can't wait to dedicate everyday to being the best mommy I can be "I'll love you forever I'll like you for always as long as I'm living my baby you'll be "- if you know you know #preggers #quarantine

Hverken Vanessa Morgan eller Michael Kopech har endnu udtalt sig offentligt om skilsmissen, og det vides derfor ikke, hvad der er årsagen til, at baseballstjernen ønskede at slutte det knap syv måneder lange ægteskab.

En ting er dog sikkert - de to er ikke helt færdige med hinanden, for til januar næste år føder Vanessa Morgan parrets første fælles barn.

En talsmand for Michael Kopech har fastslået, at han er faren til barnet, men han har ikke ønsket at udtale sig yderligere om parrets situation.

Selvom det må være en turbulent tid for Vanessa Morgan, så har hun fortalt på Instagram, at hun er fuld af glæde over sin graviditet.

'Jeg er fuld af lykke over, at jeg skal byde min lille dreng velkommen til verden til januar. Det er, som om, at alt, jeg troede, betød noget i verden, har ændret sig fuldstændig,' skriver hun til sit Instagram-opslag og fortsætter:

'Jeg kan slet ikke forstå, hvor meget styrke og vækst, du (babyen, red.) har givet mig som din mor'.