Morten Vang Simonsen har været på knæ og friet til sin kæreste.

Og heldigvis for den 29-årige skuespiller sagde hans kæreste, svenskeren Iska Kostic, ja.

Det skriver Billedbladet, der har snakket med Morten Vang Simonsen, som mødte sin nu forlovede, da de begge to begyndte på skuespilleruddannelsen i Göteborg for omtrent fire og et halvt år siden.

»Jeg vidste, vi skulle være sammen for evigt, og under forberedelserne til en forestilling fik jeg tanken om at fri. Jeg købte en ring og gik rundt med den i en uges tid,« siger han til ugebladet og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram She said YES Et opslag delt af Morten Vang Simonsen (@mortenvang) den 18. Feb, 2020 kl. 5.43 PST

»Vi gik en tur på en plads med udsigt over byen, hvor vi også gik, da vi blev kærester. Så sagde hun: 'Det kunne være sjovt, hvis du friede nu'. Og så gjorde jeg det.«

Morten Vang Simonsen er bedst kendt for sin rolle i tv-serie 'Rita', der har Mille Dinesen i hovedrollen.

Derudover medvirkede han også i filmen 'Sommeren 92', hvor han spillede landsholdsspilleren Henrik Andersen.

I øjeblikket spiller han med i den populære svenske serie 'Familien Löwander', hvor tredje sæson - ifølge Billedbladet - får premiere på DR til foråret.