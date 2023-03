Lyt til artiklen

I al hemmelighed er 'Ringenes Herre'-stjernen Elijah Wood blevet far for anden gang med sin danske kæreste.

Parret havde i forvejen en tre-årig søn.

I et interview med The Wall Street Journal afslører den 42-årige skuespiller, at han sammen med tv-producenten Mette-Marie Kongsved også har en datter.

Afsløringen falder i forbindelse med, at Elijah Wood i interviewet – der blev bragt mandag – blev spurgt om, hvornår han normalt plejer at stå op:

»Engang mellem 05.30 og 06.30. Vi har en søn på tre år og en datter på 14 måneder, og hun vækker os ret tidligt. Jeg kan godt lide at stå tidligt op, jeg kan godt lide at komme i gang med dagen,« forklarer han.

I samme interview fortæller skuespilleren, der nok især er kendt for rollen som 'Frodo' i 'Ringenes Herre'-trilogien, også, at han holder af rollen som far:

»Du bliver konstant udfordret, på den bedste måde. Det er lige så meget min egen personlige vækst, som det handler om mit barns vækst,« forklarer han.

Elijah Wood og Mette-Marie Kongsved er notorisk private og har sjældent udtalt sig om deres forhold.

De første forlydender om, at de havde fundet sammen, dukkede op i 2017.

De skal ifølge rygterne have fundet sammen i forbindelse med, at de begge arbejdede på filmen 'I Don’t Feel at Home in This World Anymore'.