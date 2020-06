'Ringenes Herre'-stjernen Ian Holm er død.

Den britiske skuespiller, der blev verdensberømt for sin rolle som Bilbo Baggins, blev 88 år gammel.

Hans agent og manager bekræfter dødsfaldet over for The Guardian og siger følgende:

»Det er med stor sorg, at skuespilleren Sir Ian Holm er gået bort denne morgen. Han døde fredfyldt på hospitalet sammen med sin familie.«

Agenten fortæller endvidere, at Ian Holm var indlagt som følge af sygdommen Parkinson.

»Han var charmerende, godhjertet og vanvittig talentfuld, og vi vil savne ham enormt,« fortsætter agenten.

Hollywood-stjernen slog igennem i filmbyen, da han i 1979 medvirkede i Ridley Scott-filmen 'Alien'.

Han nåede siden at medvirke i utallige store film såsom 'Det femte element', der har Bruce Willis i hovedrollen.

Ian Holms helbred var svigtende på grund af Parkinsons sygdom. Foto: Tolga Akmen Vis mere Ian Holms helbred var svigtende på grund af Parkinsons sygdom. Foto: Tolga Akmen

Det var dog rollen som hobbitten 'Bilbo Baggins' i 'Ringenes Herre'-trilogien, der for alvor gjorde ham verdenskendt.

Så sent som i denne måned gav han udtryk for at være yderst ulykkelig over, at han ikke kunne deltage i et virtuelt gensyn med stjernerne fra trilogien.

»Jeg er ked af, at jeg ikke kunne se jer,« udtalte han og fortsatte:

»Jeg savner jer alle og håber, at jeres eventyr har ført jer vidt og bredt. Jeg er i lockdown i mit hobbit-hul.«