'Aldrig har jeg oplevet så meget smerte i mit hjerte og min sjæl.'

Sådan starter Rillo Schwartz sit Instagram-opslag.

'Under et rutinetjek på hospitalet i mandags begyndte Billie (hendes datter, Red.) pludselig at krampe i sine arme og ben,' skriver den nybagte mor og fortsætter:

'På få minuter var hun omringet af læger og sygeplejersker, som diskuterede, om det var et slagtilfælde, menigitis, infektion eller en sjælden sygdom'.

Vis dette opslag på Instagram Never have I experienced so much pain in my heart and soul. 5 days of many years and no sleep. During a routine check at the hospital on Monday, Billie suddenly ‘cramped’ in her arms and legs. Within minutes she was surrounded by doctors and nurses discussing stroke, meningitis, various infections and rare illnesses. Followed by 24hour monitoring of her brain activity, tests of spinal fluid, EEG and MRI. Being a parent in this situation is unbearable. There is absolutely nothing you can do but trust the universe. The Universe was on our side Friday, Billie was diagnosed with ‘benign myoclonus’ a harmless condition she will outgrow eventually. I want to thank the doctors and especially the nurses who showed us so much love and empathy My heart goes out to all hospitalized children and their parents Et opslag delt af Rillo (@rilloschwartz) den 3. Maj, 2020 kl. 6.02 PDT

Ifølge opslaget gik de næste 24 timer med, at lægerne overvågede og tog en masse tests af den ni dage gamle pige.

Men der var heldigvis gode nyheder til de nybagte forældre.

'Universet var på vores side. Fredag blev Billie diagnosticeret med 'benign myoclonus', som er en harmløs tilstand, som hun vokser sig fra,' skriver Rillo Schwartz.



Hun slutter opslaget med at takke de læger og særligt sygeplejersker på Hvidovre Hospital, som har vist familien kærlighed og empati under indlæggelsen.

Hun sender også kærlighed til de familier, som er i samme situation som hende.

'Mit hjerte går til alle de indlagte børn og deres forældre,' skriver hun.

Rillo Schwartz fødte datteren Billie fredag d. 24 april.

Hun har i forvejen datteren Viola, som i dag er fire år, sammen med sangeren Lukas Forchhammer, der er sanger i Lukas Graham.

Rillo Schwartz, som rigtig hedder Marie-Louise Schwartz Petersen, har officielt dannet par med Lukas Forchhammer i fem år.

B.T har forsøgt at få fat i Rillo Schwartz, men det er ikke lykkedes.