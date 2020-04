'Paradise'-værten ser mange fordele ved at gå en sommer i møde, hvor man med god samvittighed kan fordybe sig i naturen, sine nærmeste og ikke være bange for at gå glip af sæsonens mange 'smart i en fart'-events.

Pandemien hærger over hele verden og efterlader mange mennesker i stor usikkerhed omkring, hvad fremtiden vil bringe. Taget disse vanskelige omstændigheder i betragtning, sniger der sig dog stadig lysglimt ind i danskernes hverdag, for de fleste har nu mere tid mellem hænderne end nogensinde før, og det åbner op for nye måder at leve på.

Et af de mennesker, der har været i stand til at se nedlukningen af Danmark fra den lyse side, er tv-vært Rikke Gøransson, som er glad for endelig at slippe af med sin frygt for at gå glip af ting (FOMO).

'Omstillingsparathed og generel positivitet samt åbenhed for det gode i det svære betyder så meget. Jeg har selv erfaret, at jeg elsker, at jeg ikke skal lide af drønende FOMO under festival/event/’smart i en fart’-sæsonen og bare kan chille og “være til” med de bedste, jeg kender og holder af', skriver tv-værten på sin Instagram.

Rikke og hendes norske kæreste Tommy deler en fælles passion for fysisk aktivitet, og de har måtte tænke i alternative baner for at få den glæde stimuleret under krisen. 'Jeg har fået bekræftet, at jeg har et helt basalt behov for at være i naturen, og den danske natur er lige så vild som bountylands. Min kæreste og jeg er ret fede til at få det bedste ud af livet på 90 kvm', fortæller ‘Paradise’-værten, som sidste uge overnattede i et shelter i det fri, hvor hun lavede bål om aftenen og vågnede op til lyden af køer næste morgen. Når det er sagt, så underkender Rikke ikke coronakrisens fatale konsekvenser for mange mennesker verden over.

'Vi kan godt blive enige om, at en pandemi, der truer nogle af os på livet og forårsager økonomisk krise og resulterer i meget angstprovokserende tab af jord, hjem og i det hele taget tvinger os ud i kontroltab, isolation og nye livsvilkår, er svært', understreger hun.

Se Instagramopslaget herunder, hvor Rikke deler sine refleksioner over krisen

