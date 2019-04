Der er ingen tvivl om, at 'Paradise'-værten og kæresten Tommy flyver på en lyserød sky.

Efter mere end to år sammen besluttede ‘Paradise’-værten Rikke Gøransson og kæresten Mads Madsen sig tilbage i juni sidste år for at gå hver til sit.

Efterfølgende gik der mange rygter om, hvorvidt de to stadig var sammen i al hemmelighed, men i februar blev afsløret, at Mads havde fået en ny kæreste; ‘Vild med dans’-stjernen Laila Salling.

Nu er det dog ikke kun Mads, der har fået en ny kæreste, men også Rikke Gøransson er officielt i et nyt forhold. Hun har efterhånden haft den velskårne model, Tommy Lee Winkworth, med sig på den røde løber et par gange de sidste par måneder, men til ‘Paradise’-premieren afslørede hun, at de to nu havde taget det store skridt sammen.

»Jeg tror, vi er helt officielt kærester nu, ja. Og det går også rigtig godt med os, og vi hygger os stadig. Vi bor dog ikke sammen eller noget,« fortalte Rikke og smilede forelsket til Tommy.

»Vi mødtes den 29. januar til modefest hos Søren Le Schmidt (skrædder og designer red.), som vi begge kender. Tommy har været model for Søren, og jeg har ofte båret smukke kjoler fra Tommy, da han bare er verdens bedste designer. Til festen faldt Tommy og jeg i snak, og så har vi haft det godt lige siden,« forklarede Rikke og mødet mellem de to.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk