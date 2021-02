»Motion er mit evige go to, hvis jeg er stresset, nede, ked af det, forvirret eller sur.«

Rikke Gøransson er bedst kendt som vært for 'Paradise Hotel', men hun har også en uddannelse som fitnesstræner og kostvejleder i bagagen, og derfor fylder sundhed – og i særdeleshed motion – en hel del i hendes hverdag.

Rikke Gøransson, 34 år. Tv-vært, fitnesstræner og kostvejleder. Bor i København.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed på et fysisk plan handler for mig om at være stærk og få det optimale ud af min krop. At kunne løbe i naturen og nyde det, tage på bjergbestigningsture og kunne trække vejret uden at være presset af dårligt iltningsniveau i blodet, hike let, køre rally med min far og ikke være bange for, at min krop vil tage skade af et styrt, dykke i havet med ro og surfe. Sidstnævnte er jeg vildt dårlig til, men jeg har stadig en core, der er så stærk, at jeg kan komme op at stå.«

Og mentalt?

»Min fysiske fremtoning betyder også meget i forhold til, hvordan jeg har det mentalt med mig selv. Jeg elsker at se sund ud. På det mentale plan handler det for mig om at forholde mig til de ting, jeg kan gøre noget ved, som mine tanker, vaner og indstilling til, hvordan jeg vil være i verden og reagere på livets evige dynamiske forandringer og udvikling. Det at sige 'pyt' og være parat til at kunne omstille sig spiller en stor rolle i mit liv.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg har en hovedregel, der hedder en times motion om dagen, og jeg skifter mellem løb, fitness, dans, padeltennis, badminton, crossfit og yoga. Jeg kan ikke undvære de mange dejlige glædeshormoner, jeg får gavn af resten af dagen. Det er næsten som at drikke et glas vand tilsat energi, glæde og selvtilfredshed hver gang. Motion er mit evige go to, hvis jeg er stresset, nede, ked af det, forvirret eller sur.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Jeg er nok en smule udfordret i forhold til, at jeg har en meget sød tand, hader at begrænse mig, når det gælder god mad, og elsker at nyde livet sammen med gode venner, lækker vin og espresso-martinier.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Ja, jeg havde en fitting til 'Paradise Hotel' som 26-årig og havde ikke tænkt over mad eller motion i en lang årrække. Jeg passede ikke længere standardstørrelserne og kunne ikke løbe længden af én af Københavns søer uden at være fuldstændig stakåndet. Herefter tog jeg en uddannelse som fitnesstræner og kostvejleder, og det er en viden, jeg virkelig kan bruge i dag til at skabe en god balance imellem det at nyde og yde.«

Har du en sundhedsanbefaling?

»Hvis du bruger Instagram meget, er det supervigtigt at følge ting, som du gerne vil have i dit liv, og som giver dig en rar følelse at scrolle nedover. Personligt følger jeg ret mange kontoer med positiv psykologi, stærke, inspirerende og uafhængige kvinder, smuk natur, sjove kontoer, der får mig til at grine, nyheder og plantebaseret mad. Jeg vil gerne spise mindre animalsk, men er dårlig til det.«