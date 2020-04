'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson har haft sig en yderst blodig torsdag aften.

Den 34-årige tv-vært har nemlig været ude for et vaskeægte køkkenuheld, der medførte en tur til hospitalet og adskillige sting for at blive lappet sammen.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun samtidig har delt en række billeder af skaderne samt det blodige køkkengulv.

I opslaget fortæller hun, at uheldet skete, da hun forsøgte at lave sig selv en kop kaffe. Under kaffelavningen faldt to lerglas ned i hovedet på hende.

Rikke Gøranssons blodige hånd. Foto: Privat Vis mere Rikke Gøranssons blodige hånd. Foto: Privat

'Min skal flækkede skålene, og så tog de revanche på vej mod deres endelige skæbne - i 1.000 stykker på køkkengulvet,' skriver Rikke Gøransson.

Til B.T. uddyber hun, at de smadrede skåle ramte hendes hånd på vej ned, hvilket medførte, at hånden blev skåret op.

Hendes kæreste, Tommy-Lee Winkworth, måtte derfor haste hende på hospitalet, hvor hun efter en times behandling kunne køre hjem med syv sting og en kæmpe bandage.

»Hånden har det fint nu, men den har da haft bedre dage,« siger tv-værten, der har svært ved at holde latteren inde over det besynderlige uheld.

Hånden i bandage med blodigt køkkengulv i baggrunden. Vis mere Hånden i bandage med blodigt køkkengulv i baggrunden.

»Det ser mere dramatisk ud på billederne, end det er, men det dunker da en smule,« fortsætter hun.

Det er første gang nogensinde, at Rikke Gøransson er blevet syet, men det tog hun med oprejst pande, fortæller hun.

»Det var ikke så slemt, som jeg frygtede, men jeg blev også bedøvet,« griner hun.

Til spørgsmålet om, hvordan hendes hoved har det efter at have fået to lerglas i hovedet, er svaret klart:

Rikke Gøransson fik i alt syv sting. Vis mere Rikke Gøransson fik i alt syv sting.

»Det har det fint. Der skete ingenting, så jeg må have en meget hård skal.«

Hun fortæller endvidere, at stingene skal ud engang i næste uge.

Indtil da skal hun forsøge at holde hånden i ro - om det betyder, at kaffelavningen den kommende tid bliver Tommy-Lee Winkworths opgave uvist.

