Til at starte med gjorde Rikke ikke meget væsen af sig, da hun og manden Michael skulle lægge krop til en noget speciel test i aftenens afsnit af 'Fede forhold'.

Men da parret fik resultatet at vide, var det pludseligt ikke længere så sjovt for Rikke.

Rikke og Michael er et af de tre par i DR-programmet 'Fede forhold', som på syv måneder skal tabe de overflødige kilo, de har tillagt sig, siden de mødte hinanden, og samtidig lægge krop til en række forskellige forsøg.

Det østjyske par blev udvalgt til en test, hvor man via pulstryk kunne se, hvorvidt de tændte mest på deres partner eller på en stor, fed burger, som de begge er svært glad for.

Rikke og Michael har været sammen i syv år. Foto: DR PRESSE Vis mere Rikke og Michael har været sammen i syv år. Foto: DR PRESSE

Til at starte med gjorde Rikke sig ikke de store tanker om testen, ud over at det var 'meget sjovt', fordi de havde set et par i den tidligere sæson af programmet gennemgå samme forsøg med et stykke kage.

Da det blev tid til resultatet, viste Michaels test, at hans puls blev højere ved at være tæt på sin kone end ved at snuse til burgeren, og han var hermed 'bestået'.

Men Rikkes resultater derimod gav altså udtryk for, at hun var mere tiltrukket af den homestyle chicken bacon burger, som i øvrigt er hendes yndlingsburger, der lå på tallerkenen, end hun var af sin bedre halvdel.

Det er dog et resultat, som hun ikke giver meget for.

Rikke og hendes mand Michael er et af de tre par i sæson to af 'Fede Forhold'. Vis mere Rikke og hendes mand Michael er et af de tre par i sæson to af 'Fede Forhold'.

»Jeg synes, det er fjollet, for nogen tænder på duft, og nogen tænder på berøring, som jeg gør. Det er svært at forholde sig til, at min tiltrækning til min mand bliver målt ud fra, at jeg skal dufte til ham,« siger Rikke til B.T.

Men det var endnu mindre sjovt for Rikke bagefter at skulle forholde sig til sin mands reaktion på resultatet – hun kunne nemlig hurtigt se på Michael, at han blev ked af det.

»Han blev da lidt skuffet over resultatet, og det gjorde mig rigtig ærgerlig. Han skal sgu ikke tro, at jeg tænder mere på en burger end ham,« siger hun.

Der var dog ingen dybere snakke om resultatet på vej hjem i bilen mod østjyske Hornsyld, for Rikke var 'godt gammeldags tosset over den latterlige test'.

Efter halvandet døgns tid var humøret dog blevet godt igen, fortæller Rikke.

Efter testen konkluderede hun også, at hun fremover måtte lægge sig ekstra i selen for at bevise over for sin bedre halvdel, at hun altså vil ham mere end 'den skide burger'.

Du kan se episoden i andet afsnit af 'Fede forhold', som ruller over skærmen i aften klokken 20.30.