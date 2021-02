Efter en længere periode med hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og udmattethed smed Rikke Chili i november håndklædet i ringen og sygemeldte sig med stress. Siden har hun brugt sin platform til at bryde tabuet om psykisk sårbarhed, og det har fået mange reaktioner hos følgerne. Som så mange andre emner, der florerer på sociale medier, er også dette genstand for debat, og selvom Rikke Chili som offentlig person er vant til at modtage hadefulde beskeder, har hun nu nået grænsen.

Realitystjernen, der er kendt fra ‘Plastikkongerne’, ‘Divaer i junglen’ og ‘For lækker til love’, er især træt af at blive beskyldt for at søge medlidenhed. Formålet med at involvere følgerne i hendes kamp med stress, depression og panikangst bunder i en oprigtig interesse i at skabe rum for, at andre tør stå frem og italesætte psykisk sårbarhed.

»Jeg tror, at alle, der har lavet reality, er vant til at få hadefulde beskeder. Der er en grundlæggende forståelse af, at hvis man har deltaget i reality, så er alt, man gør, for at få medlidenhed og opmærksomhed. Alle skæres over en kam, og de vil ikke anerkende, at man godt kan have et godt budskab, selvom man er realitydeltager«, siger Rikke til Realityportalen.

Søgte hun medlidenhed, havde der været andre veje dertil.

»Min barndom og ungdom var absolut ikke en dans på roser, og den var meget hårdt, fordi jeg opvoksede i en socialt belastet familie. Hvis jeg blot var ude på at få medlidenhed, er der rigeligt at hente frem der«, lyder det fra hende.

Heldigvis har realitybaben fået så meget positiv respons på sin fortælling om livet som psykisk sårbar, og det bekræfter hende blot i, at kampen mod “internetkrigerne” er dét værd. For lige så mange hadefulde beskeder, hun får, lige så mange beskeder får hun fra personer, der er i samme båd som hende, og som inspireres af hendes ord.

»Med alle de henvendelser, jeg har fået fra utroligt mange mennesker, er det tydeligt, at psykisk sårbarhed stadig er et enormt tabu. Folk, der lider af diverse lidelser, tør simpelthen ikke tale åbent om det. De bliver set skævt til, og det er i nutidens Danmark. Det kan og må ikke være sådan«, siger realitystjernen og fortsætter:

»Jeg har en platform, hvor en del mennesker læser med, hvorfor jeg kan nå ud til lidt flere mennesker. At jeg så er tvunget til at tage nogle slag for det, fordi nogle mennesker ikke kan skille tingene ad, må jeg leve med. Til gengæld ser folk, at der faktisk er mange mennesker, der kæmper, og at de ikke er alene.«

Langer ud efter kæresten og hans børn

Der, hvor grænsen går for Rikke Chili, er dog, når hendes kæreste, Martin Celosse Andersen, der også er kendt fra tv, bliver angrebet, blot fordi han er hendes kæreste og støtter op om hende.

»Det eneste, jeg er rigtig ked af, er, at Martin får hug for at være min kæreste, og at folk tilmed nævner hans børn. Det gør så ondt. Han er sådan et godt menneske, og han står ved min side og støtter mig. Hvorfor skal han og hans børn svines til, blot fordi jeg har en depression og har været med i reality-tv?«

Se nogle af eksemplerne på de hadefulde beskeder, Rikke Chili modtager, herunder:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk