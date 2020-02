Reality-deltageren Rikke Chili Rasmussen fra 'Plastikkongerne' har fået et nyt syn på tanken om mand og barn.

Rikke Chili Rasmussen blev kendt, da hun var med i programmet ‘For lækker til love’, her havde hun en klar holdning til at få børn, men siden optagelserne er der sket meget. Rikke er for nylig blevet moster til en lille dreng, og selvom hun stadig er single, så tyder noget på, at reality-deltageren er kommet på andre tanker, når det kommer til mand og børn.

»Jeg ser ikke mig selv med børn. Jeg har bare ikke det der moderlige gen, tror jeg. Det har ALDRIG interesseret mig, men jeg kan dog sige så meget, at jeg snart skal have frosset æg ned,« afslører Rikke for Realityportalen og uddyber:

»Derudover har jeg faktisk fået lyst til at slå mig ned. Jeg har været single i fire-fem år nu, og jeg kan mærke, at der måske mangler noget nu, og jeg er klar til noget seriøst, tror jeg. Og det er VIRKELIG nye toner fra mig – evig singlen.«

Rikke har svært ved at gå i detaljer om både mand og barn grundet kommende tv-optagelser, men der er én særlig grund til, at hun har ændret holdninger.

»Jeg er først nu ved at indse, at jeg ønsker noget seriøst igen. Det var én bestemt mand, der fik mig til rigtig at indse det, men jeg ønsker ikke at sige så meget om det. Dog kan jeg sige, at jeg pt. er single, men jeg håber ikke, at det varer evigt.«

Ifølge Rikke skal hendes æg fryses ned, så hvis hun skifter mening og gerne vil have børn på et tidspunkt alligevel, så er muligheden åben.

»Så meget i tvivl er jeg nemlig kommet nu,« afslører Rikke.

Rikke er lige nu aktuel i programmet ‘Plastikkongerne’, der kan ses på Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.