Det var faktisk tæt på, at læger og sygeplejesker tvang hende til at forlade 'Divaer i junglen'

I mandagens afsnit af ‘Divaer i junglen’ lignede det er farvel til Rikke Chili, der røg på hospitalet som følge af en allergisk reaktion på bid og stik fra flere forskellige jungle-kryb. Heldigvis fik hun lov at vende tilbage, men Realityportalen kan afsløre, at det var ret tæt på, at Rikke var tvunget til et exit fra programmet.

»De vidste først ikke, hvad jeg fejlede. De kunne godt se, at mine ben var pænt grimme, men de kunne ikke finde ud af, hvad der havde bidt og stukket mig, og om det var derfor, min krop reagerede, som den gjorde. Efter flere undersøgelser fik jeg en del modgift, og allerede ti minutter efter de have injiceret det, så mine ben betydeligt pænere ud,« fortæller Rikke Chili og fortsætter:

»Jeg havde stadig en underlig følelse i benene, og de sagde på sygehuset, at jeg skulle ligge med benet oppe og blive indendørs. Det var jo ikke rigtig en mulighed i junglen.«

Netop fordi Rikke Chili ikke havde mulighed for at følge hospitalets anbefalinger, var lægerne i tvivl om, hvorvidt det var forsvarligt at sende hende tilbage i junglen.

»Jeg fik noget vitamin i drop, og efter en del timer fik jeg lov at tage tilbage til junglen. Det var langt fra sikkert, at jeg fik lov. De diskuterede frem og tilbage længe, men jeg fik heldigvis lov; jeg fik noget medicin med og skulle love højt og helligt, at jeg holdt øje med mine ben, og jeg skulle kontakte hospitalet, hvis jeg fik det meget dårligt igen,« fortæller hun.

Respekt fra Kjeldbjerg

På trods af, at det var en heftig omgang, var Rikke Chili aldrig nogensinde i tvivl om, at hun ville gøre alt for at fortsætte i junglen.

»Jeg ville på INTET tidspunkt hoppe fra! Jeg skulle slæbes væk, hvis det var. Hvis jeg skulle forlade junglen, skulle det være, fordi jeg havde klaret mig dårligt – ikke på grund af nogle dyr. Det nægtede jeg at acceptere,« siger Rikke Chili.

Dét gav da også en del respekt fra vært Jakob Kjeldbjerg, at divaen var så stålsat på at vende tilbage.

»Jakob Kjeldbjerg fik respekt for mig, og det er jeg sgu lidt stolt af! At få en smule respekt fra Kjeldbjerg er da lidt fedt,« siger hun.

Rikke Chilis ben blev først normale, da hun var tilbage i Danmark, og de bærer stadig præg af dramaet i junglen.

»Jeg har stadig en del ar. Det gør ikke så meget. Jeg havde den fedeste, sjoveste og mest berigende oplevelse i junglen, og det tager jeg gerne et par grimme ar for,« siger hun.

