Egentlig havde 21-årige Rika Edelgren ingen forhåbninger om at vinde Miss Danmark. Hun meldte sig til skønhedskonkurrencen i 2018 med et ønske om at udvikle sig.

»Jeg blev lovet, at det var en personlig udvikling, og at man ville få det bedre med sig selv,« siger hun.

Men det endte i et mareridt.

I dag har hun valgt at stå frem i en P1-dokumentar og fortælle om sine oplevelser med konkurrencen og Miss Danmark-direktør Lisa Lents. Samtidig har hun et klart budskab til andre piger, der overvejer at stille op.

Rika Edelgren skulle i forløbet ligesom de andre deltagere øve sig i at gå på catwalk, gå i høje stiletter og prøve bikinier.

Lisa Lents er ud over at være direktør for Miss Denmark kendt for sin deltagelse i 'Vild med dans'. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Lisa Lents er ud over at være direktør for Miss Denmark kendt for sin deltagelse i 'Vild med dans'. Foto: FLINDT MOGENS

Det vidste hun godt, da hun sagde ja til at medvirke. Men allerede tidligt fortrød hun at have underskrevet kontrakten.

»Jeg og mange af de andre piger blev ikke behandlet ordentligt. Jeg røg ned i et depressionshul. Både min familie og min kæreste har kunnet mærke det på mig,« forklarer hun til B.T.

Situationen blev forværret af, at hun under konkurrencen fik konstateret den kroniske tarmsygdom Morbus Crohn. Mavesmerter og hyppige toiletbesøg gjorde det svært at klare catwalk-træningen, hvor det ikke var velset at sidde ned.

Hvorfor stoppede du ikke bare, hvis du havde det dårligt?

»Hvis jeg droppede ud af konkurrencen, stod jeg med en bod og erstatning på 15.000 kroner, som der stod i kontrakten,« siger Rika Edelgren.

»Som studerende har jeg ikke de penge. Min familie har heller ikke de penge. Jeg tænkte, at der var kun nogle måneder tilbage, og at jeg bare skulle igennem det.«

Smerterne i maven blev værre. Når hun blev hentet af sin mor, lå hun krummet sammen i bilen. Samtidig skulle hun tage medicin, der medførte, at hun tog på og ophobede vand i kroppen.

De ekstra kilo gav hende dårlig samvittighed, fordi hun ifølge kontrakten ikke måtte tage på.

Mentor-holdet bag konkurrencen blev ved med at fortælle hende, at hun skulle suge maven ind, selv om holdet havde fået at vide, at de skulle tage hensyn til hende på grund af sygdommen, fortæller Rika Edelgren.

I dag vil hun råde andre piger til at tænke sig rigtig grundigt om, før de melder sig til konkurrencen. Den dårlige oplevelse var dog ikke det værste.

Efter finalen var overstået, skrev hun en privat besked til Miss Danmarks direktør, Lisa Lents, for at afslutte forløbet på en ordentlig måde.

I beskeden siger Rika Edelgren tak for at have fået chancen til at medvirke og nævner, at hun har kæmpet med bl.a. sin kroniske tarmsygdom under forløbet.

På det tidspunkt havde hun ikke nævnt sin sygdom for andre offentligt. Så da hun så, at Lisa Lents havde lagt hendes besked på Instagram, reagerede hun med at ryste over hele kroppen.

Hun bad Lisa Lents om at fjerne opslaget på grund af de personlige oplysninger (Rika Edelgrens navn og oplysningerne om tarmsygdommen).

Men Lisa Lents afviste at slette det: »Jeg kan ikke se nogen personlige oplysninger i beskeden. Blot en anbefaling,« svarede konkurrencedirektøren.

Først da Rika Edelgren forklarede hende, at det er ulovligt at dele personfølsomme oplysninger, valgte Lisa Lents at fjerne opslaget.

Lisa Lents forklarer i dag, at hun ikke har set den type adfærd fra sit mentorhold, som Rika Edelgren beskriver. Desuden siger Lisa Lents, at hun ikke mente noget ondt med at offentliggøre Rika Edelgrens besked.

Direktøren har forklaret, at hun delte Rika Edelgrens besked, fordi hun ikke så noget personfølsomt i beskeden.

Men det har Rika Edelgren svært ved at tro på.

»Det skete lidt efter, at jeg havde valgt at blokere hende på både Facebook og Instagram. Jeg ville ikke længere have, at hun kunne overvåge mig. Så for mig virker det som en reaktion på, at jeg gjorde det,« siger hun til B.T.

B.T. har spurgt Lisa Lents, hvorfor hun ikke i første omgang slettede opslaget med personfølsomme oplysninger, da Rika Edelgren bad hende om det.

Lisa Lents påstår nu, at Rika Edelgren selv i forvejen havde ytret sig offentligt om sit sygdomsforløb.

Det er Rika Edelgren dog uenig i, og B.T. har derfor efterfølgende spurgt Lisa Lents, om hun har nogen eksempler på det.

Det har Lisa Lents ikke svaret på.