Der er kun gået lidt mere end en måned, siden den første udgave af programmet 'Riising Late Night' blev sendt, før det nu er meldt ud, at det bliver den sidste.

Vært Jacob Riising, som har en fortid på DR, har i sit sene talkshow ellers talt med masser af kendisser, men nu er det slut.

»Vi har været utroligt glade for 'Riising Late Night' på Kanal 5. På sin helt egen humoristiske og charmerende facon har Jacob Riising en unik evne til både at komme tæt på sine gæster i studiet og samtidig nå helt ud til seerne hjemme i stuerne,« siger Lena Bøgild Willard, som er pressechef i Discovery Network Danmark til ugebladet Her og Nu

»I foråret har vi dog en masse spændende ting på programmet, hvilket også betyder, at seerne må undvære 'Riising Late Night' der.«

Jacob Riising var tidligere ansat på DR, men måtte sidste år melde ud, at han var blandt dem, der var opsagt i forbindelse med de mange besparelser, som DR skulle gøre.

'En rigtig dårlig dag på kontoret er slut! Det er 19 år siden, jeg startede på Børneradio på Danmarks Radio. Siden har jeg bl.a. lavet 'Amigo', 'Versus', 'Melodi Grand Prix', 'Riising & Mor', 'MGP', 'Hvem var det nu vi var', 'Juleshow', 'Gepetto', 'Nærradiofonien', 'Landeplagen' og har haft mit eget flotte talkshow. Men som følge af besparelserne i DR er jeg desværre blevet opsagt i dag,' skrev han i oktober 2018 på sin Instagramprofil.

Den kendte vært kastede sig over det nye program på Kanal 5, og det havde premiere ottende oktober.

Han har haft store navne med som L.O.C., Mikael Bertelsen og Sofie Linde, nu er det dog planlagt, at der ikke skal laves mere på det.