Popstjernen Rihanna er lykkedes med en ganske enestående bedrift. Når hun om ganske kort tid lancerer sit eget tøjmærke, bliver hun den første sorte kvinde i front for et Moët Hennessy Louis Vuitton-brand (LVMH).

Det kæmpe internationale modehus, der inkluderer brands som Louis Vuitton, Christian Dior, og Givenchy, får inden foråret er omme også mærket ‘Fenty,’ som Rihanna altså skal stå i spidsen for.

Navnet er ikke tilfældigt. Som mange af Rihannas 70 millioner følgere på Instagram formentlig vil vide, så er stjernens fulde navn Robyn Rihanna Fenty.

Og da Barbados-skønheden - foruden de mange pophits - er kendt for sin tøjstil, ligger det jo også lige for at give tøjmærket et personligt islæt.

Fenty kommer til at producere tøj, sko og accessories.

I en erklæring lyder det fra Rihanna, at hun har fået en "unik mulighed for at udvikle et modehus i luksus-klassen uden kunstneriske grænser."

»Jeg kunne ikke forestille mig en bedre partner både kreativt og forretningsmæssigt, og jeg er klar til, at verden skal se, hvad vi har bygget sammen,« siger hun ifølge BBC.

Fenty bliver det første nye brand under LVMH siden 1987.