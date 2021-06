Det ser ikke videre behageligt ud.

Og det er næppe heller noget, der egner sig til en tur i træningscenteret eller en gåtur i det fri.

Men ikke desto mindre har Rihanna alligevel valgt at lancere et par nye leggings, der indbyder til lidt mere, end blot en hyggelig aften på sofaen, skriver Dagbladet.

De nye leggings, der er en del af hendes tøjmærke 'Savage X Fenty', har nemlig et hul på bagsiden.

De beskrives som en hybrid mellem leggings og lingeri.

Og det mærkværdige design har fået internettet til at koge over. Således har produktet skabt en masse røre på de sociale medier.

»Øh, er der nogen derude, der kan forklare mig, hvad dette er? Det er faktisk lidt for mærkeligt,« har TikTok-brugeren Fathermarge sagt.

En anden bruger, under brugernavnet sweet_thaang, ser dog lejligheden til at konceptet, som hun kalder 'røv-kavalergang', skal normaliseres og udbredes.

At det er noget, der deler vandene, er tydeligt at se. For selvom mange undrer sig, er der også dem, som er begejstrede.

»Jeg er helt forelsket i de bukser. De er den perfekte blanding af sexede og behagelige. Jeg har lige bestilt endnu et par,« påpeger brugeren Jessica.

Og mon ikke de nok skal sælge. For siden Rihanna lancerede mærket for tre år siden, har der været fart på salget.

Således var der plads til en udvidelse af virksomheden i vinter svarende til 720 millioner kroner.