Rihanna er ikke længere bare en populær sangerinde - hun er nu også blandt verdens største pengemaskiner.

De fleste forbinder nok den 34-årige popstjerne med hits som 'Umbrella', 'Diamonds' og 'We Found Love'.

Men siden hendes seneste album 'Anti' fra 2016, har Rihanna faktisk koncentreret sig om alt andet end musik, og det har finansielt set ikke været nogen dårlig ide.

Det anerkendte amerikanske erhvervsmagasin Forbes har netop udsendt listen over det seneste års nye milliardærer, og her indtræder Rihanna for første gang på listen.

Rihanna til modeuge i Paris. Foto: Scott Garfitt/Shutterstock

Ifølge Forbes er Rihanna anno 2022 god for intet mindre end 1.7 milliarder dollars (Cirka 11,5 milliarder danske kroner), og det skyldes især hendes kosmetiklinje Fenty Beauty og hendes lingeri-linje Savage X Fenty.

Ud over at træde ind på listen over verdens rigeste, er Rihanna, der for tiden er højgravid med sit og rapperen A$AP Rockys første barn, ifølge Forbes også den første milliardær fra Barbados.

Forbes oplyser videre, at verden det seneste år er blevet 236 nye milliardærer rigere.

Ud af de 236 er 33 kvinder og verdens rigeste kvinde er for andet år i træk franske Francoise Bettencourt-Meyers, der er arving til verdens største kosmetikfirma L'Oreal

Verdens rigeste kvinde Francoise Bettencourt-Meyers. Foto: NICOLAS TUCAT

Francoise Bettencourt-Meyers er ifølge Forbes god for 74,8 milliarder dollars - hvilket svarer til cirka 507 milliarder kroner.

Af andre nye kendte milliardærer på listen finder man new zealandske Peter Jackson, der især er kendt for at stå bag 'Ringenes herre'-filmene.

Han blev ifølge Forbes indlemmet i milliardærklubben i november, da han solgte en andel i et af sine firmaer for næsten en milliard dollars.

Peter Jackson. Foto: Joel C Ryan

