Popstjernen Rihanna har de seneste år holdt detaljer om sit privatliv så langt væk fra pressens søgelys, som det har kunnet lade sig gøre.

Men pressen har alligevel gennem to år bragt flere kærestedetaljer og fotos af hende og den 31-årige arabiske forretningsmand Hassan Jameel, der er ukendt i den brede befolkning, men kendt i kendiskredse.

Kilder har udtalt sig, pressefotografer har sikret sig fotos, men popstjernen selv har ikke villet bekræftet, om der var sandhed i det rygte - før nu.

For selvom hun ikke vil sige navnet, så fortæller hun til det anerkendte modeblad Vogue, at hun er i et forhold. Et forhold, som hun ikke før har delt med pressen.

»Ja, jeg dater. Jeg er faktisk i et forhold med én, og det har jeg været i noget tid, og det går rigtig godt, så jeg er glad,« lyder det fra 'Umbrella'-sangerinden.

Aftenen forinden var hun, ifølge modemagasinet Vouge, blevet set på en restaurant i Santa Monica med sin mor og Hassan Jameel.

Men ikke nok med, at hun bekræfter forholdet. Da Vouge-journalisten spørger, om hun vil have børn, svarer hun:

Rihanna smiler hele vejen til banken Foto: ANGELA WEISS

»Uden tvivl.«

Hvem er han så, den potentielle bejler til at blive far til Rihannas børn.

Rihanna tjener milliarder af kroner på modetøj, makeup og smykker, så det er næppe for pengenes skyld, at hun er faldet for en forretningsmand, der også har styr på finanserne.

Han er således vicepræsident i det gamle familiefirma Abdul Latif Jameel, som også er god for milliarder af kroner og blandt andet står for salget af Toyota i flere arabiske lande.

Hvornår de to mangemillionærer skal giftes, melder historien intet om.

Og måske han tænker sig om en ekstra gang.

Hassan Jameel, der samler på kunst, blev i 2012 gift med kunstkritikeren og kuratoren Lina Lazaar, men ægteskabet gik i stykker i 2017.

Han har også været i et forhold med skuespillerinden Naomi Campbell.

Nu er han sammen med en musiker, der ifølge Forbes er den rigeste, kvindelige af slagsen.

Parret er blevet set over hele verden, og lige nu bruger Rihanna det meste af sin tid mellem London, Paris og Los Angeles for at løfte sit forretningsimperium.

Alt imens venter Rihannas fans på hendes niende album. Og det bliver reggae-agtigt, afslører hun til Vouge.

»Det ser ud til at blive et reggae-inspireret album,« siger hun.

»Det bliver ikke, hvad I typisk forstår ved reggae. Men I kommer til at føle genrens elementer gennem numrene.«

Hun føler i det hele taget meget.

»Reggae er altid noget, jeg har følt for. Det er i mit blod. Det betyder ikke noget, hvor langt væk, jeg er fra kulturen, eller det miljø, jeg voksede op i: Det vil aldrig forlade mig,« siger hun.

Sangerinden afslører ikke, hvornår hendes nye album bliver klar. Hendes turné-kalender er også tom.

Rihanna har flere gange optrådt i Danmark. Sidst var på Refshaleøen i København i 2016.