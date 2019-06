Ørehængende pophits, verdenskendt musiker, sexede billeder, voldsskandale, eget modemærke og nu – verdens rigeste kvindelige artist.

Rihanna har hersket i toppen af poppen, siden hun var bare 17 år gammel, hvor hun brød igennem med sin første hitsingle 'Pon de Replay'.

Siden har stjernen gang på gang lykkedes med at skrive sit navn i neon og få folk til at bide mærke i hende.

Nu kan hun så også kalde sig selv verdens rigeste kvindelige artist over kæmpenavne som Beyoncé og Madonna.

Da den 17-årige Rihanna blev verdenskendt, var det med bar mave og lange nøddebrune krøller, og selvom hun fik succes, så blev det et andet look, som ætsede sig ind i folks bevidsthed.

I videoen til kæmpehittet, der fulgte, nemlig verdensplagen 'Umbrella', så man en 'ny' Rihanna danse alene rundt i en lårkort sag, med en paraply i hånden og en knivskarp sort pagefrisure, som fik kvinder verden over til at rende til frisøren med et billede af sangstjernen i hånden.

Pagen blev så berømt, at stylisten bag, Ursula Stephen, stadig ti år senere giver interview om den karakteristiske klipning.

Rihanna blev ved med at udgive single efter single. Sange som 'Shut up and Drive', 'Disturbia' og 'Hate that I Love You' ramte mere eller mindre allesammen toppen af hitlisterne, men det var ikke kun professionelt, at sangerinden, hvis fulde navn er Robyn Rihanna Fenty, oplevede højdepunkter i sit liv.

Rihanna tilbage i 2007 med den berømte frisure, som stadig 10 år senere får opmærksomhed.

Rihanna mødte i den periode også sit livs første store kærlighed, musikeren Chris Brown. De to indledte et forhold, som endte med at trække overskrifter af alle de forkerte grunde.

Det var i årene 2007 og 2008, at parret blev betragtet som et officielt par, men de meldte det aldrig officielt ud.

Der var dog ingen tvivl om, at der havde været voldsomme følelser mellem de to, efter et billede af en forslået Rihanna blev lækket af politiet i Los Angeles.

Chris Brown erkendte overfaldet og fik fem års betinget fængsel, og et nyt billede havde brændt sig fast i fansenes hukommelse. Nemlig billedet af en grædende og skadet Rihanna, med lukkede øjne og hævet læbe.

Her ses Rihanna og Chris Brown på scenen sammen i 2008, året inden Chris Brown blev anholdt for at have overfaldet Rihanna i sin Lamborghini.

Parret endte med at gå fra hinanden, og i mange år var der ikke nogen fast fyr i Rihannas liv, fortæller hun til Vanity fair. Hun forklarede til mediet, at hun ledte efter en helt særlig person, der levede op til hendes krav.

»Mænd er bange for at være mænd. De tror, at hvis man trækker stolen ud for en dame, eller man er flink eller bare kærlig over for sin pige foran sine drenge, så er man mindre mand. Det er så sygt,« siger hun om grunden til, hun ikke kunne finde den rette. Hun er senest sat i forbindelse med milliardæren Hassan Jameel.

Hun fortalte efterfølgende i et ærligt interview, at hendes egne oplevelser med at blive slået af en partner ikke var hendes første erfaring med hustruvold.

Sangeren afslørede til tv-kanalen ABC News, hvordan hun prøvede at stoppe sin egen far fra at slå moren, og hvordan hun tænkte, at hun aldrig ville finde sig i at blive mishandlet – uvidende om de begivenheder, der ville finde sted i Chris Browns Lamborghini mange år senere, få timer før Grammy-uddelingen.

De hårde tider er heldigvis langt fra det, der har karakteriseret stjernens liv.

Hendes professionelle liv har budt på næsten udelukkende succes.

Hendes modemærke Fenty startede som et makeup-mærke, men sidenhen er det blevet udvidet til både undertøj og nu også almindeligt tøj.

Og det er overvejende hendes Fenty-makeup, som har gjort hende så rig, som hun er. Stjernen råder over knap fire milliarder danske kroner.

Fenty-mærket er inkluderende og Fenty Beauty (makeup-mærket) har blandt andet 40 forskellige nuancer af deres foundation, ligesom Fenty-tøjmærket kan findes i op til størrelse 14 i amerikansk størrelse, hvilket svarer til en dansk størrelse 46.

Sangerindens modemærke er en del af det magtfulde franske LMVH-hus, som har mærker som Dior og Givenchy under sig.

I sin ti år lange karriere er Rihanna lykkedes med en masse ting. Hun er den første kvindelige artist, som har haft 14 singler på Hot 100-listen, og hun har solgt omkring 250 millioner albums.

Siden hun dansede rundt med en paraply i en byge af gnister i musikvideoen til 'Umbrella', har hun sat ild under en masse danseglade fans, og med sin sikre, men skiftende stil, utallige forskellige frisurer og lige så mange ørehængere, har hun hersket verden over.