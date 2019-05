Danske fans af verdensstjernen Rihanna vil måske undres, når de hører, at sangstjernen har boet meget tæt på vores egne græsgange.

For nyligt afslørede stjernen nemlig, at hun har haft fast bolig i London i over et år.

Dér har hun nydt godt af den anonymitet, som byen har budt hende - muligvis på grund af, ingen rigtig vidste, hun var der.

Nogle fans havde dog spekuleret i, at stjernen kunne være tæt på eller endnu bedre bo i den engelske hovedstad.

Sangerinden, der er født på barbados, var iklædt hvid skjortekjole (Photo by Martin BUREAU / AFP) Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Sangerinden, der er født på barbados, var iklædt hvid skjortekjole (Photo by Martin BUREAU / AFP) Foto: MARTIN BUREAU

Rihanna havde nemlig delt et billede på sociale medier, hvor man kunne se en Sainsbury's pose i baggrunden. Sainsbury's er en fødevarebutik, som ligger i Storbritannien.

Det var over for The New York Times, at Rihanna afslørede sin europæiske bolig.

Hun har desuden været i overskrifterne for nyligt, hvor det blev offentliggjort, at hun skulle designe et tøjmærke ved navn Fenty.

Rihanna kunne allerede vise nogle af sine designs frem ved et pop up-event i Paris.

Her viste Umbrella-stjernen sko, accessorize og øjenmakeup frem.

Senere er det også meningen, at hun skal designe tøj for Fenty. Mærket er opkaldt efter hende selv. Hendes fulde navn er Robyn Rihanna Fenty

Den 31-årige sangstjerne bar en hvid lårkort skjortekjole ved pop up-lanceringen, og hun havde ladet sine sorte lokker hænge frit.