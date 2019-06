Den amerikanske rigmandsdatter, kunstner og designer Gloria Vanderbilt, der gik bort mandag, var arving til en kæmpe formue. Hendes søn arver dog ikke pengene.

Den kendte CNN-korrespondent Anderson Cooper arver ikke den enorme formue, som stod i hans 95-årige mors navn, da hun døde.

Moderen var oldebarn af Cornelius Vanderbilt, der betragtes som en af det 19. århundredes største jernbane- og skibsfartsmatadorer, og var dermed arving til en enorm formue.

Allerede i 2014 afslørede Anderson Cooper dog, at hans mor ikke ville efterlade ham med en ordentlig pose penge, når hun gik bort.

»Min mor har gjort det klart over for mig, at der ikke er nogen arv til mig. Der er slet ikke noget af den slags,« fortalte CNN-journalist til en chokeret tv-vært i programmet Sirius X.

»Jeg klarer mig fint selv. Jeg behøver ikke noget,« fortsatte han.

Herefter understregede han, at han ikke var sur over, at hans mor ikke ville efterlade ham med en stor formue, fordi han 'ikke tror på at arve penge'.

Han fortalte yderligere, at han mener, at en arv kan være en 'forbandelse', og at det ødelægger ens motivation, hvis man ved, der står en krukke med guld og venter på en.

Anderson Coopers mor blev 95 år. Jernbaneformuen, hun arvede som to-årig, da hendes far døde, blev dengang estimeret til 2,5 millioner amerikanske dollars, hvilket i dag svarer til mindst 33 millioner dollars (220 millioner danske kroner).

Anderson Cooper påpegede i interviewet i 2014, at hans mor har tjent mange flere penge selv i gennem sit liv, end hun arvede.

Det skyldes, at Gloria Vanderbilt blandt andet blev et sandt modeikon i 1970'erne, hvor hun designede en række kollektioner af tætsiddende, blå jeans.

Hun har desuden designet papirprodukter for Hallmark, tekstiler for Bloomcraft, brillestel, porcelæn og bestik. Ligeledes har hun lanceret sin egen parfumeserie og skrevet en selvbiografi.

Den rige Vanderbilt-arving nåede at blive gift fire gange. Blandt andre med den amerikanske filminstruktør Sidney Lumet samt forfatteren Wyatt Cooper, med hvem hun fik sønnerne Anderson Cooper og Carter Cooper.

Andersen Cooper udtalte mandag, at hans mor sov ind derhjemme omgivet af sin familie og sine venner, som hun ønskede det.

Samtidig tilføjede han, at han bragte hende til hospitalet for adskillelige uger siden, hvor hun fik konstateret mavecancer.