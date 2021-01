En gave sendt fra graven – eller himlen, hvis man er den religiøse type.

Sådan kan det vist meget godt betegnes, hvis man kigger på det hussalg, som fire ud af fem af den afdøde Peter Zobels børn står bag.

Den afdøde rigmand gik bort tilbage i september 2017, hvorefter børnene arvede et holdingselskab med en egenkapital på 38,7 millioner kroner samt et par ejendomme, hvoraf den ene blev solgt med en stor fortjeneste tilbage i december.

Det skriver Se og Hør, som desuden kan berette, at det drejer sig en ejendom i Helsingør, som Peter Zobel nåede at eje i en lang årrække inden sin død.

Peter Zobel, der tidligere var direktør i Codan, blev 81 år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Zobel, der tidligere var direktør i Codan, blev 81 år. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge ugebladet købte den tidligere Codan-boss ejendommen for 18 år siden til et beløb på beskedne 4,5 millioner kroner.

Da han døde arvede hans fire børn Nicolai, Alexander, Sarah og Caroline ejendommen – og de valgte så sidste år at sælge den for 46,5 millioner kroner til et selskab, som de hver især ejer 25 procent af.

Zobel-børnene har indtil december 2020 udlejet ejendommen til Coop Danmark, men dagen før jul blev det således tinglyst, at supermarkedsgiganten havde købt den for intet mindre end 150 millioner kroner, hvilket udmønter sig i en fortjeneste på 103,5 millioner kroner til deling.

»Ja, det var meget godt,« udtaler en noget beskeden Nicolai Zobel til Se og Hør.

Alexander Zobel og hans søskende har tjent kassen på en ejendom, som de har arvet af deres far, den afdøde Peter Zobel. Foto: PETERSEN, HENRIK R Vis mere Alexander Zobel og hans søskende har tjent kassen på en ejendom, som de har arvet af deres far, den afdøde Peter Zobel. Foto: PETERSEN, HENRIK R

Det er uvist om den gigantiske fortjeneste skal deles mellem fire eller fem, da Peter Zobels datter Rigmor i modsætning til sine fire søskende ikke stod opført som ejer af ejendommen.

Nicolai Zobel udtaler til ugebladet, at han ikke er bekendt med, hvorvidt Rigmor, der for nylig droppede efternavnet Zobel, skal have en del af fortjenesten eller ej, da han ikke har ikke været inde over detaljerne omkring salget.

Han siger dog også, at han umiddelbart tror, at hun har været en del af salget, selvom det ikke fremgår af de officielle registre.