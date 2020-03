Coronavirus lammer i øjeblikket aktiemarkedet, der styrtdykker verden over. Og det får Lars Seier Christensen til at holde nøje øje med den aktuelle situation.

»Situationen er ret kritisk.«

Så klar lyder vurderingen fra den danske rigmand og aktionær i Parken Sport & Entertainment.

»For verden som helhed synes jeg faktisk, der er mange risici i den nuværende situation.«

Mandag styrtdykkede flere europæiske aktiemarkeder. Det toneangivende indeks i Danmark, C25-indekset, faldt med over seks procent fra handlens start mandag.

I lande som Storbritannien, Tyskland, Norge og Sverige er aktierne også faldet med høje procenter.

Årsagen er udbruddet af coronavirus. Ud over coronavirus er der også en priskrig på oliemarkedet, der får aktiepilen til at bevæge sig ned.

Selv Lars Seier Christensens egne aktier er mærket af det, forklarer han:

»Mine forskellige sportsaktiviteter er negativt påvirket af situationen. Vedrørende sport er det jo ærgerligt at spille uden tilskuere i både fodbold og ishockey,« skriver han i en mail til B.T. og tilføjer:

»Det koster både sportsligt og økonomisk. For mine hold er det ikke kritisk, fordi vi har pengene om nødvendigt, men jeg ved, at andre hold i mange forskellige sportsgrene er alvorligt presset, hvis det fortsætter længe.«

Lars Seier Christensen ejer blandt andet 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment.

Her har coronavirussen medført, at FC København, som til daglig spiller i Parken, skal spille sine resterende kampe i marts uden tilskuere.

Det gælder også for de resterende hold i Superligaen.

Alligevel er Lars Seier Christensen ikke bekymret på sine egne vegne:

»Jeg har ikke så mange aktier ud over Parken, og der er kursen altid volatil (store udsving inden for korte tidsrum, red.). Så ikke noget alvorligt og samlet set egentlig positivt, fordi mine kontanter fra Saxo Bank-salget kan købe mange flere aktier nu end for et par uger siden. Så personligt er jeg ikke bekymret,« forklarer Lars Seier Christensen.

Lars Seier Christensen solgte i 2018 sine aktier i Saxo Bank for 2,6 milliarder kroner.