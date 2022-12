Lyt til artiklen

Rigmanden Martin Thorborg langer hårdt ud efter Københavns Politi, efter den meget omtalte narkoaktion på Museo Club natten til lørdag.

Han var nemlig selv til stede, da aktionen fandt sted.

I alt tre blev sigtet for besiddelse af narko, og Martin Thorborg mener, at politiet kunne havde fundet mere narko hos pensionister på Strøget lørdag formiddag end på natklubben.

'Nå Martin, hvordan sluttede din julefrokost så i går? Jo, jeg gik som vanligt på natklubben Museo, som mine gode venner Peter og Puk har og det var hyggeligt, indtil 30 betjente stormede stedet og smed alle gæster ud. Og resultatet var 3 gæster med kokain til eget forbrug, wow 3 promille …,' skriver Martin Thorborg på Facebook og tilføjer:

Martin Thorborg er iværksætter og direktør i Visma Dinero. Han blev kendt for at være medstifter af Jubii, han tjente en formue på at sælge. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Martin Thorborg er iværksætter og direktør i Visma Dinero. Han blev kendt for at være medstifter af Jubii, han tjente en formue på at sælge. Foto: Søren Bidstrup

'Man kunne have fundet mere ved at visitere pensionister på Strøget lørdag formiddag.'

Københavns Politi har meldt ud, at der ud over de tre sigtede for besiddelse af kokain, også blev fundet hash og såkaldte snifferør, der typisk bruges til at sniffe kokain med.

»Vi har modtaget oplysninger om, at der på stedet bliver handlet systematisk med narkotika, og derfor slog vi til i nat. Vi har gjort nogle fund, der bestyrker vores opfattelse, og vi skal nu arbejde videre med sagen,« sagde vicepolitiinspektør Simon Hansen, leder af Operativ Specialafdeling fra Københavns Politi, lørdag til B.T.

B.T. har ringet og skrevet sms til Martin Thorborg for at få en kommentar til hans Facebook-opslag.

»Jeg har ikke mere at sige, alt, jeg mener, står i mit opslag. Jeg er bare trist over, at mine dygtige, hårdtarbejdende venner Peter og Puk, der driver klubben, skal have deres omsætning fjernet på en af deres vigtigste aftener, og at godt 1.000 mennesker fik ødelagt deres aften. Det burde have kunnet gøres på en bedre måde,« svarer han på sms.

Hvorfor skriver du, at pensionister på Strøget ville have haft mere kokain på sig, end der blev fundet på Museo natten til lørdag?

»Jeg sidder og hygger med familien, så det bliver sms. Det, jeg forsøgte at skrive, var, at hvis de blandt godt 1.000 mennesker på en natklub ikke kan finde mere, så kunne de lige så godt stoppe tilfældige mennesker på Strøget og på den måde finde det samme,« skriver han og tilføjer:

»Mere har jeg ikke at sige i den 'sag'.«

Jeg vil bare gerne høre, hvor mange pensionister, du tænker går rundt med narko på Strøget lørdag formiddag?

Det spørgsmål svarer Martin Thorborg ikke på.

Også natklubejer Remee er kommet med skarp kritik af politiets narkoaktion.

»At skulle smide så mange glade mennesker på gaden på peak af vel nok årets største dag/weekend, er både ydmygende og rigtig dyrt for os på både kort og lang sigt,« skrev han tidligere i dag til B.T.